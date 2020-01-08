華人博士團質疑蔡總統論文 教育部重申查證屬實

（中央社記者陳至中、蘇龍騏台北8日電）「華人博士團」今天對總統蔡英文的論文提出博士資格留待司法判別、論文解密等4個訴求，盼儘速說明。教育部重申，已從英國方面查證蔡總統博士資格屬實，蔡英文競辦則表示，教育部已說明相關情形。

宣稱由175名博士組成的華人博士團今天在台北舉辦記者會，有多名產業界、學界博士出席。成員郭書祥表示，他們是一群愛惜台灣土地的博士，對於蔡總統的論文問題，相信有經過這樣歷練的人，最有資格發聲。

華人博士團提出4項訴求呼籲蔡總統說明，第一，即便教育部4度說明論文案，知識份子對蔡總統的英國倫敦政經學院博士資格依舊存疑，留待司法判別。

第二，蔡總統的升等論文早就該解密，呼籲立即公開2次升等資料，以昭公信，藉此澄清蔡總統的學術生涯，以維護領導人的威信。

第三，呼籲外交部公開蔡總統民國69年到74年間的出入境資料，證明她確實在這段時間內有全時間在英國留學。華人博士團質疑蔡總統在民國72年時，就已回台在政治大學、東吳大學指導碩士生，並在報章發表文章、參與國家會議。

第四，呼籲針對蔡總統指導的政大、東吳碩博士論文進行調查，釐清是否有符合法規。華人博士團質疑蔡總統指導的一名碩士生，在官方資料中是73年從政大法律所畢業，但實際卻是79年9月入學、81年6月完成碩士論文和口試。

對此，教育部今天稍晚發布新聞稿重申，民國73年6月辦理政治大學「擴大延攬旅外學人回國任教案」時，發函請英國倫敦自由中國中心查證蔡總統的博士資格，7月收到回函：「經查蔡英文君之英國倫敦大學政經學院博士資格屬實。」

當時英國倫敦自由中國中心給教育部的回函中，也檢附了英國倫敦大學的信件，證實蔡英文於73年3月14日拿到博士。

蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，相關情形教育部都已經說明，而有關總統的博士學位，向總統的母校了解，是最容易的方式，「如果這些朋友有語文上的困難，我們也願意提供協助。」

另外，競辦幕僚也說，相較於今天所說的175位博士這回事，其實前幾天才有超過1800位來自全世界各大名校的教授、院士連署支持總統，這些（華人博士團）朋友們或許可以多向他們請教。（編輯：陳清芳）1090108