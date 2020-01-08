挨陳水扁批說話無公信力 柯文哲怪蔡總統

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台灣民眾黨主席柯文哲認為前總統陳水扁「保外就醫不能這樣」，被陳水扁指其如今說話無公信力。對此，柯文哲今天說，應要怪總統蔡英文，因2016年剛上任時氣勢最強，就要解決扁特赦與否問題。

民眾黨「南北眾貫線」車隊在選前倒數3天抵達台北市，柯文哲下午出席車隊掃街活動，接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲昨天接受網路節目專訪時表示，陳水扁頻頻替一邊一國行動黨輔選，「保外就醫不可這樣」。陳水扁今天上午參拜完龍山寺，接受媒體訪問時說，柯文哲講話已無公信力，因為柯是民眾黨主席，有競爭及利害關係。

對此，柯文哲則說，要怪蔡總統，因蔡總統2016年剛上任時氣勢最強，可以解決陳水扁特赦與否的問題，「我覺得，政治的問題不要法律解決」。

被問及會想跟陳水扁說些什麼時，柯文哲說，「無言以對」，他說，「保外就醫就保外就醫嘛，如果是用那個title，就是在那個之下，那你至少...如果說人家以後保外就醫要比照，你怎麼辦理？那還是不行啦」。

有媒體追問柯文哲是否會勸陳水扁不再進行輔選行程，柯文哲則說，「如果勸得動就好了，哪有辦法」。（編輯：張銘坤）1090108