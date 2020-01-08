更多編輯台推薦新聞：
2020年首次半影月食 11日凌晨登場
生活

2020年首次半影月食 11日凌晨登場

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
人權組織：假訊息操縱台灣選舉 影響亞洲公民活動空間
首頁 / 政治

蔡總統指導碩士生畢業年度 誤植已更正

最新更新：2020/01/08 19:06
華人博士團8日根據「台灣碩博士論文加值系統」所載資訊，質疑總統蔡英文民國73年才回國任教，但她指導的一名碩士生，卻是在同年就完成論文畢業。國家圖書館調閱實體論文紙本，確認畢業年度是民國82年，系統畢業年度被誤植，已更正資訊。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真　109年1月8日
華人博士團8日根據「台灣碩博士論文加值系統」所載資訊，質疑總統蔡英文民國73年才回國任教，但她指導的一名碩士生，卻是在同年就完成論文畢業。國家圖書館調閱實體論文紙本，確認畢業年度是民國82年，系統畢業年度被誤植，已更正資訊。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真　109年1月8日

（中央社記者陳至中台北8日電）華人博士團質疑總統蔡英文民國73年才回國任教，但她指導的一名碩士生，卻是在同年就完成論文畢業。教育部稍晚澄清，經交叉查證，確認畢業年度被誤植，已更正資訊

華人博士團今天召開記者會，呼籲外交部公開蔡總統69年到74年間的出入境資料，證明她確實在這段時間內有全時間在英國留學。他們質疑蔡總統取得博士學位前，就已回台在政治大學、東吳大學指導碩士生。

華人博士團指出的證據是「台灣碩博士論文加值系統」所載的一名蔡總統指導的碩士生，是於73年完成政大法律所碩士論文與口試。他們呼籲相關單位進行調查，釐清是否違反法規。

對此，教育部今天稍晚發出新聞稿指出，經國家圖書館（國圖）交叉比對政大博碩士論文全文影像系統、國立公共資訊圖書館館藏系統，以及直接調閱國圖館藏的實體論文紙本，都顯示上述碩士生畢業年度應為82學年度（82年12月口試，83年1月畢業）。

為了保險，國圖還再查閱引述該篇論文的「公平交易季刊」，也載明論文是在82年完成。由於有多個來源標示的年份都一致，教育部因此確認「台灣碩博士論文加值系統」原先所載資訊「純屬誤植」，已由國圖更正系統資訊。

另外，華人博士團也質疑蔡總統升等論文保密等級為「密」，頂多保密10年，早該解禁。教育部則解釋，法律規定的「一般公務機密」事項，行政目的達成後可以解密，但送審教師資料涉及個人安全隱私，仍應持續保密，教育部受理的所有教師資格審定案件，都是這樣處理，並無例外。（編輯：陳清芳）1090108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報