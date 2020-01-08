蔡總統指導碩士生畢業年度 誤植已更正

華人博士團8日根據「台灣碩博士論文加值系統」所載資訊，質疑總統蔡英文民國73年才回國任教，但她指導的一名碩士生，卻是在同年就完成論文畢業。國家圖書館調閱實體論文紙本，確認畢業年度是民國82年，系統畢業年度被誤植，已更正資訊。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 109年1月8日

（中央社記者陳至中台北8日電）華人博士團質疑總統蔡英文民國73年才回國任教，但她指導的一名碩士生，卻是在同年就完成論文畢業。教育部稍晚澄清，經交叉查證，確認畢業年度被誤植，已更正資訊

華人博士團今天召開記者會，呼籲外交部公開蔡總統69年到74年間的出入境資料，證明她確實在這段時間內有全時間在英國留學。他們質疑蔡總統取得博士學位前，就已回台在政治大學、東吳大學指導碩士生。

華人博士團指出的證據是「台灣碩博士論文加值系統」所載的一名蔡總統指導的碩士生，是於73年完成政大法律所碩士論文與口試。他們呼籲相關單位進行調查，釐清是否違反法規。

對此，教育部今天稍晚發出新聞稿指出，經國家圖書館（國圖）交叉比對政大博碩士論文全文影像系統、國立公共資訊圖書館館藏系統，以及直接調閱國圖館藏的實體論文紙本，都顯示上述碩士生畢業年度應為82學年度（82年12月口試，83年1月畢業）。

為了保險，國圖還再查閱引述該篇論文的「公平交易季刊」，也載明論文是在82年完成。由於有多個來源標示的年份都一致，教育部因此確認「台灣碩博士論文加值系統」原先所載資訊「純屬誤植」，已由國圖更正系統資訊。

另外，華人博士團也質疑蔡總統升等論文保密等級為「密」，頂多保密10年，早該解禁。教育部則解釋，法律規定的「一般公務機密」事項，行政目的達成後可以解密，但送審教師資料涉及個人安全隱私，仍應持續保密，教育部受理的所有教師資格審定案件，都是這樣處理，並無例外。（編輯：陳清芳）1090108