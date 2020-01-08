總統立委大選將至 世界選舉機關協會來台觀選

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）總統、立委選舉將至，中選會今天表示，世界選舉機關協會（A-WEB）秘書長崔鐘賢及菲律賓、印尼選舉委員會官員來台觀摩這次選舉，並進行選務經驗交流；訪賓將參觀投開票所、中央選情中心等。

中央選舉委員會發布新聞稿表示，崔鐘賢、菲律賓選舉委員會（COMELEC）、印尼總選舉委員會（KPU）等亞洲選舉官署協會（AAEA）執行委員國，受邀於今天抵台觀摩第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，並進行選務經驗交流。

中選會指出，訪賓停留期間除了到中選會拜訪、聽取總統立委選舉簡報，也將參觀投開票所、中央選情中心，拜會台灣民主基金會並參加由台灣民主基金會、學術交流基金會、戰略暨國際研究中心（CSIS）及費城外交政策研究所（FPRI）合辦的國際研討會。訪賓預訂於12日結束觀選行程。

中選會表示，為推動國際選務交流，中選會分別於民國87年、102年加入亞洲選舉官署協會及世界選舉機關協會成為創始會員，也曾擔任亞洲選舉官署協會主席，目前則是兩個國際選舉組織的執行委員。

為加強與國際選舉組織、各國選舉機關的選務經驗交流，中選會在這次總統立委選舉期間舉辦觀選活動，邀請世界選舉機關協會秘書長及亞洲選舉官署協會執行委員國的選舉機關來台觀選，了解台灣選舉制度及投開票作業實務，並進行選務經驗交流。（編輯：紀淑芳）1090108