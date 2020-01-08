陳建仁蘇貞昌站台支持蘇巧慧留國會

副總統陳建仁（左）8日晚間推薦民進黨籍新北市第5選區立委候選人蘇巧慧（右），肯定她是國會優質立委，籲請民眾支持蘇巧慧續留立院打拚。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年1月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）立委蘇巧慧今天在鶯歌舉行造勢晚會，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌為她站台加油，期待民眾支持讓蘇巧慧繼續留在國會，讓有做事的人，獲得鼓勵，為民眾打造更新更漂亮的鶯歌。

蘇巧慧今天晚上在鶯歌舉辦造勢晚會。低溫下，場子熱絡。陳副總統、蘇貞昌分別站台支持。

陳副總統演講時推薦蘇巧慧是國會的優質立委，有優秀的表現，是因為有優秀的父親。在接近攝氏15度的低溫下，在場群眾也給予陳副總統溫暖掌聲。

蘇貞昌壓軸站台為女兒加油，攜手大進場。現場高呼「蘇院長加油」。在站台致詞時，蘇貞昌說，以女兒為榮，且台北捷運萬大線、飲用翡翠水、增設台鐵鳳鳴車站等建設都是蘇巧慧去爭取。

蘇巧慧說，希望將鶯歌打造成觀光城市，像以前發光發亮。她並非畫大餅，已經找國發會提出地方創生計畫，連接地方城市的過往，透過資源改造更新、更漂亮，提振鶯歌的產業。

蘇巧慧說，會透過改善地方交通建設，裝修門面，讓鶯歌重生。其態度與速度外界有目共睹，其願望是在台灣民主的地方，做自己想做的事，說自己想說的話。

蘇巧慧表示，希望留在國會繼續打拚，希望大家一起催票、拉票、顧票，且一定要出來投票，必須要守下這一席立委。（編輯：張銘坤）1090108