蔡壁如若未當選 柯文哲：就當黨團辦公室主任

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天接受網路節目專訪時坦言，不分區立委被提名人蔡壁如排序第5，相當不安全；若蔡壁如沒辦法進到立法院，「就變黨團辦公室主任，不然怎麼辦？」

柯文哲、蔡壁如接受網路節目「我要當選」主持人黃暐瀚專訪，暢談選舉相關議題，內容於晚間9時播出。

面對黃暐瀚詢問不分區席次「至少保5」、「你覺得安不安全時」，柯文哲說，最初想讓蔡壁如排首位，後來有人說會怪怪的，當時正與鴻海創辦人郭台銘談合作，所以郭的幕僚高虹安排第3名，蔡壁如因而排在第5名，並坦言「不安全」。

柯文哲表示，若蔡壁如最後沒進到立法院，「就變黨團辦公室主任，不然怎麼辦？」表示最終仍要訴諸人民的理智，雖然選舉有很多情緒與廣告，但有時想想，「民進黨單獨過半，你凍誒條（台語）嗎？是國家危機」。

他說，民眾黨進入國會的席次能愈多愈好，「我也知道不容易，沒有母雞去帶，聲量本來就不好」，但他也表示，若他是演藝人員，為了追求人生最大亮點，就會去選總統，去鬧一鬧、亂一亂。

柯文哲說，若要追求最多立委席次，當然要選總統，只是他身上還背負著國家安危責任，不要胡搞瞎搞，政治還是要有正直誠信，如今他利用週六日輔選都覺得吃力，若參選總統，市政就完蛋，而且選不上的話，會身負重傷。

由於柯文哲臉書粉絲頁日前興起一陣「退讚潮」，被問及年輕人支持度下降的原因時，柯文哲說，「滲透式的誹謗，檳榔、叉燒包，每天講，久了還是有效，金身會掉漆，再厲害的人也禁不起這種折磨」，認為自己被有系統的攻擊。

他推測，民進黨在立法院席次應會接近過半，但民眾黨的存在，至少會讓民進黨收斂一些，「台灣還是需要一個強力的反對黨當監督者」，並表示民眾黨進入國會後，會將台北市政府的一些作法帶入，法案追蹤服務系統會做得比他黨好。

針對郭台銘幕僚也列親民黨不分區立委，並幫親民黨錄製拜票電話，郭柯關係令人好奇。對此，柯文哲說，當時郭台銘若要參選總統，他絕對會全力幫忙，既然郭不選，雙方保持友好關係就好。

柯文哲認為，民眾黨還是獨立政黨，有自己路線，「外面的人要來幫忙，我們都當作是額外的、附加的，也不會給人家太高期望，期望太高、失望太大」。

不過，柯文哲也表示，當時在考量不分區立委名單時，郭台銘給他7人名單，他只挑了1個，「如果我挑7個，也許他（指郭台銘）就不會去（親民黨）」。

節目尾聲，柯文哲則說，日前他還問幕僚「民進黨會不會打罷韓」，幕僚回覆「不一定，民進黨留個（國民黨總統候選人、高雄市長）韓國瑜，2022很好選」。

柯文哲進一步說明，若韓國瑜沒選贏總統，民進黨在罷免高雄市長一事上不會用盡全力，「真的成功了，換陳其邁上去，那些新潮流的也不願意啊」，他說，「問題是高雄會輸掉就是陳其邁出來選，選完以後還會亂一陣子」。（編輯：張銘坤）1090108