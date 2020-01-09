黑鷹失事公祭14日舉行 幻象將展示悼念隊形

（中央社記者游凱翔台北9日電）黑鷹直升機2日在新北失事，參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。軍方今天表示，14日將在松山基地指揮部舉辦公祭，除了棺木覆旗、追晉軍階、頒發褒揚令與旌忠狀外，將有4架幻象2000戰機衝場，以「缺席隊形」編隊，悼念殉職人員。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）2日失事新北坪林、宜蘭交界處，導致參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航等8人殉職。

軍方今天表示，14日將在松山基地指揮部舉行公祭，除了棺木覆旗、追晉軍階、追授勳章、頒發褒揚令與旌忠狀，空軍將派出4架幻象2000戰鬥機、3架UH-60M黑鷹直升機。黑鷹將低空飛越會場上空；而幻象戰機則展示「缺席隊形」，這也是台北市上空首度出現悼念亡者的飛行編隊。

此外，軍方也指出，沈一鳴遺體火化後將安厝於五指山國軍示範公墓的忠靈殿，而沈一鳴的侍從官黃聖航，骨灰也將安厝在五指山忠靈殿，但將依據階級安厝。

美國軍方若有飛行員失事罹難，就會在告別式或者國葬時，出動戰機「缺席隊形」飛越上空，但其中一架戰機會快速爬升、向殉職人員致敬，也代表飛行員的殞落；而空軍的幻象飛官王同義2012年在法國接受訓練時失事，空軍也曾以4架幻象戰機衝場，並進行缺席隊形。（編輯：鄭雪文）1090109