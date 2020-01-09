吳敦義：國民黨保持信心團結贏勝選

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）中國國民黨主席吳敦義今天前往頭寮謁陵，對於如何評估總統大選結果時表示，選情隨時都會變動，但會保持信心、團結一致，目標贏得總統勝選、立委席次過半，達到60席的標準。

吳敦義上午率國民黨主管與地方黨部人員前往頭寮恭謁前總統蔣經國陵寢，並獻花、鞠躬，現場氣氛莊嚴肅穆。

針對親民黨總統候選人宋楚瑜批評國民黨買辦階層到對岸騙吃騙喝，丟蔣經國的臉，吳敦義在接受媒體聯訪時表示，「國民黨沒有做過任何的買辦，我們是締造中華民國的政黨，而且經過了100多年的淬煉；在台澎金馬，也是建設國家」，就像蔣經國當年推動十大建設、十大革新時，奠定了中華民國更鞏固的基礎，所以才能維持數十年來的平靜，國人能夠幸福。

吳敦義說，「他從來不認為，而且事實上，國民黨從來沒有做過任何買辦的行為」。

中央社記者問到如何評估國民黨這次總統大選的選情，吳敦義表示，所有的評估都會變動，有時今天強一點，明天弱一點，也許後天又更強，所以只有保持信心、團結一致，贏得勝選。

他說，過去3年多，國家的行政的確有很多需要加強，「我們是一個民主法治的國家，國民黨是一個正當締造中華民國的政黨，當然對國家具有非常忠誠嚴謹的任務」，也希望在1月11日能夠贏得總統的勝選、立委席次過半，能達到60席的標準，就有機會撥亂反正，讓台灣人民幸福，中華民國能夠自立自強。

吳敦義也提到，今年是蔣經國逝世32週年，他特別與國民黨的幹部到頭寮行禮，也祈求蔣經國能夠在天之靈保佑中華民國長治久安，台灣風調雨順，中華民國國泰民安。同時兩岸在九二共識、一中各表的基礎上能夠維持和平穩定發展，國際環境順暢。（編輯：張芷瑄）1090109