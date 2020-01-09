綠提案14日至22日開臨時會 處理總預算案

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北9日電）民進黨立委柯建銘、管碧玲、李俊俋等67人今天提案，希望在14日至22日召開臨時會，審議「中華民國109年度中央政府總預算案」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，基本上認同召開臨時會。他說，民國109年度中央政府總預算超過新台幣2兆元，國民黨團會嚴格監督，替人民把關，把每塊錢花在刀口上。

行政院會去年8月15日通過109年度中央政府總預算案，隨後送請立法院審議。109年歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數1兆9924億元增加1098億元，約增5.5%；歲出共編列2兆1022億元，較108年度的1兆9980億元增加1042億元，約增5.2%。

主計總處指出，歲入成長率高於歲出成長率，且歲入歲出無差短，是自88年度後，睽違22年再次達到平衡。

根據臨時會提案內容指出，鑒於預算案為政府各項施政計畫與建設所需的財政資源，也是維持國家機關正常運作所不可或缺；政府經費的投入更為因應國際經濟變局，加強擴大內需確保國家經濟成長動能重要引擎，如未能即時完成審議，恐影響民眾福祉及國家競爭力。

因此，依據憲法第69條及立法院組織法第6條第1項規定，提請於14日至22日召開臨時會，審議中華民國109年度中央政府總預算案。（編輯：張良知）1090109