更多編輯台推薦新聞：
全文／澳媒：蔡正元要王立強改說詞 謊稱遭民進黨收買
政治

全文／澳媒：蔡正元要王立強改說詞 謊稱遭民進黨收買

野火過境房屋卻完好 澳洲屋主歸功原住民傳統知識
國際

野火過境房屋卻完好 澳洲屋主歸功原住民傳統知識

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔡適應造勢晚會邀綠營大咖 蔡總統將壓軸致詞

最新更新：2020/01/09 17:01
選戰倒數最後關鍵時刻，前行政院長游錫堃（右）9日陪同民進黨基隆市立委候選人蔡適應（左）展開車隊掃街，拜票衝刺選情，呼籲選民全力相挺助蔡適應連任。中央社記者王朝鈺攝 109年1月9日
選戰倒數最後關鍵時刻，前行政院長游錫堃（右）9日陪同民進黨基隆市立委候選人蔡適應（左）展開車隊掃街，拜票衝刺選情，呼籲選民全力相挺助蔡適應連任。中央社記者王朝鈺攝 109年1月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）選戰最後關頭，前行政院長游錫堃今天下午陪同民進黨立委候選人蔡適應在基隆車隊掃街，蔡適應晚上將舉辦造勢晚會，總統蔡英文預計晚上8時40分壓軸登場，力挺蔡適應連任。

民進黨基隆市立委候選人蔡適應晚上6時20分起在基隆市六合停車場舉辦「萬人愛基隆之夜」，副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌等人將到場力挺，晚會壓軸則邀請蔡總統致詞，營造團結氣勢。

游錫堃下午陪同蔡適應車隊掃街時表示，民進黨在基隆栽培2名優秀人才，一名是市長林右昌，另一名就是立委蔡適應，他們很認真也很努力，攜手為基隆帶來許多中央的資源，包括軍港西遷、基隆輕軌、城際轉運站等重大建設。

游錫堃說，能有一名與市長有默契又懂行政程序的立委對基隆發展非常重要，基隆建設不能停，立委就一定要支持蔡適應。

游錫堃也提到，國防政策人才養成不易，蔡適應專業溝通沒有阻礙，在國機國造、國艦國造等重大國防建設等議題，外交及國防委員會能有一名懂國軍又懂國防的專業立委蔡適應，是國家的重要資產。（編輯：洪學廣）1090109

延伸閱讀
總統：蔡適應是基隆最佳引水人 呼籲選民支持連任

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報