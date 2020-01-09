蔡適應造勢晚會邀綠營大咖 蔡總統將壓軸致詞

選戰倒數最後關鍵時刻，前行政院長游錫堃（右）9日陪同民進黨基隆市立委候選人蔡適應（左）展開車隊掃街，拜票衝刺選情，呼籲選民全力相挺助蔡適應連任。中央社記者王朝鈺攝 109年1月9日

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）選戰最後關頭，前行政院長游錫堃今天下午陪同民進黨立委候選人蔡適應在基隆車隊掃街，蔡適應晚上將舉辦造勢晚會，總統蔡英文預計晚上8時40分壓軸登場，力挺蔡適應連任。

民進黨基隆市立委候選人蔡適應晚上6時20分起在基隆市六合停車場舉辦「萬人愛基隆之夜」，副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌等人將到場力挺，晚會壓軸則邀請蔡總統致詞，營造團結氣勢。

游錫堃下午陪同蔡適應車隊掃街時表示，民進黨在基隆栽培2名優秀人才，一名是市長林右昌，另一名就是立委蔡適應，他們很認真也很努力，攜手為基隆帶來許多中央的資源，包括軍港西遷、基隆輕軌、城際轉運站等重大建設。

游錫堃說，能有一名與市長有默契又懂行政程序的立委對基隆發展非常重要，基隆建設不能停，立委就一定要支持蔡適應。

游錫堃也提到，國防政策人才養成不易，蔡適應專業溝通沒有阻礙，在國機國造、國艦國造等重大國防建設等議題，外交及國防委員會能有一名懂國軍又懂國防的專業立委蔡適應，是國家的重要資產。（編輯：洪學廣）1090109