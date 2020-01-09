選戰激烈 宋楚瑜：藍綠都像匈奴

距離2020總統及立委選舉投票剩下不到48小時，親民黨總統候選人宋楚瑜（右2）9日赴桃園掃街拜票衝選情，再次重申他若當選總統，只做一任，不會爭取連任。（宋楚瑜競總提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年1月9日

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）針對中國國民黨總統候選人韓國瑜所提的「匈奴說」，親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，民進黨酬庸、撈完就走，像匈奴，國民黨一些人在大陸的行徑也是「又兇又奴」。

宋楚瑜在桃園市展開掃街拜票行程，他在楊梅區三元宮接受媒體聯訪時主動表示，有國民黨的人批評他選了這麼多次都選不上，應該好好檢討，但是他反批，國民黨好像是在罵國父孫中山「搞了十次革命還在搞」，國民黨好像欺師滅祖。

宋楚瑜說，因為孫中山不怕革命失敗，才有中華民國，科學家愛迪生因為不斷實驗失敗，才發明電燈。

對於韓國瑜日前說到現在的政府「吃得跟匈奴一樣」，不停掠奪完就走人，宋楚瑜表示，「難得韓國瑜講對一句話，民進黨這些人在當選之後，酬庸多少國營事業，許多官員沒有專業，所以民進黨像匈奴一樣，撈完就走人」。

但宋楚瑜也說，國民黨也差不多，「國民黨不也是匈奴嗎？你去看看大陸中央電視台，國民黨那些人，在大陸的電視台把台灣罵得好兇，還有不分區排名前面的人，在電視上面罵我、罵前立法院長王金平，兇得不得了，但是看到共產黨像奴才一樣，又兇又奴」。

針對記者問到如何看待投票前的「棄保效應」，宋楚瑜說，他非常清楚的向選民說，他只做一任，不爭取連任，「沒有連任的壓力，就不需要去酬庸任何人」。（編輯：張銘坤）1090109