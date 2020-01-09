蔡總統：對手廣告鋪天蓋地 團結才能勝選

2020總統及立委選舉倒數時刻最後衝刺，總統蔡英文（前左3）、民進黨主席卓榮泰（前右）、前行政院長游錫堃（前左2）9日前往宜蘭，與民進黨宜蘭縣立委候選人陳歐珀（前右3）聯合造勢，強調唯有團結才能勝選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月9日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）總統蔡英文今天前往宜蘭輔選時說，國民黨在選舉最後關頭，以鋪天蓋地方式廣告，她呼籲支持者不要懷疑自己選擇改革之路，唯有團結才能勝選。

選舉最後衝刺，蔡總統晚間前往宜蘭運動公園，出席蔡總統與爭取連任的民進黨立委候選人陳歐珀聯合造勢晚會。

蔡總統致詞時說，近日看到對手以電視廣告與電話拜票方式鋪天蓋地行銷，這代表國民黨龐大的資源又回來了，這就是真正的國民黨，對手自稱「庶民總統」，但有錢有資源的國民黨才是真的。

蔡總統提出「四個不要」，呼籲支持者繼續相信自己。第一、不要懷疑自己。過去威權者說話聲音都很大聲，希望用很大聲量將我們近年來改革的聲音壓下去，但她希望支持者不要懷疑自己，「我們堅持的路是對的，對手聲音越大聲，我們更要勇敢相信民主自由及改革這條路。」

第二、不要低估對手、也不要看輕對手。有人在選前最後關頭時，會積極想要拿回既得利益，對手還沒放棄，也絕對不會放棄。11日投票日當天，大家要用投票表態台灣人不想要回到過去。

第三、不要仇視對方。對手昨天說，今天動員效果就是希望讓支持者恨民進黨到最高點。她知道民進黨支持者都很焦急，很想要反制，但民進黨支持者與對手不一樣，選舉是民主喜事，家人、親友與朋友立場難免不同，選舉過程中不需要去仇視對方，也不要去嘲笑對方的政黨認同，大家要基於愛台灣的心情去投票。

第四、不要分散力量。11日投票日當天，希望選民團結支持蔡英文、支持民進黨，唯有如此才能阻止國民黨班師回朝，尤其是政黨票部分，一定要讓民進黨不分區的戰將在國會擋住威權與保守，擋住一切傷害的法案。

蔡總統說，過去民進黨遇到失敗，都會反省、檢討、重新在人民面前站起，大家都看得到各項改革成果，行政與立法團隊也都很努力。民進黨3年有成，加薪減稅、老幼照顧、經濟成長，這是會做事的政府。

她指出，因應中東情勢，政府今天已召開國安高層會議，做出相關穩定國家機制等措施，但國際局勢真的很複雜，如果把國家外交交給沒有經驗的人，我們無法放心，希望這次選舉不要選錯人，也拜託選民一定要去拉票及投票，讓民進黨贏得最後勝利。（編輯：張銘坤）1090109