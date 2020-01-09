蔡總統溫情喊話 年輕人讓她相信改革是值得

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）立法委員候選人蔡適應今天晚間舉辦造勢晚會，總統蔡英文壓軸登場致詞除力挺蔡適應，更對年輕人溫情喊話，在她和民進黨最低潮時，是年輕人把她拉起來，讓她相信改革是值得。

蔡適應晚間6時20分起在基隆市六合停車場舉辦「萬人愛基隆之夜」，副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌等人將到場力挺，晚會壓軸則邀請總統蔡英文致詞，蔡總統一進場，台下支持者搖旗高喊「蔡英文凍蒜、蔡適應凍蒜、民進黨凍蒜」。

蔡總統表示，基隆是台灣頭，台灣要贏台灣頭一定要贏，蔡英文一票，蔡適應一票，總統和立委都衝出最高票，票數衝越高台灣的主權就越安全。過去4年政府可以拚出成績，是因為民進黨在國會過半，蔡適應在國會表現第一名，軍港遷移、輕軌興建、城際轉運站、快捷公車等建設，市長林右昌和立委蔡適應黃金組合，基隆建設一樣又一樣到位。

蔡總統說，有人拿著牌子說她是台灣隊長，但台灣隊長也需要有隊友，在基隆，請大家支持蔡適應繼續連任，和她一起再拚4年。

蔡總統指出，對手在選戰最後幾天資源全部撒下，媒體說他們最後關頭下了鉅額廣告費，電視、網路撲天蓋地廣告，「連我身邊的幕僚都接到語音拜票電話，而且不止一次」，支持者如果很緊張就積極幫忙拉票，如果焦慮就要站出來，明天在高雄在凱道拜託大家站出來，11日也要去投票，總統票、立委票、政黨票沒有一張選票可以輕忽大意。

蔡總統表示，2018年11年24日，對她和民進黨都是非常難忘的日子，她參選過新北市長落敗，第一次參選總統也落敗，不過兩次落敗心中的失落感覺加起來都沒有2018年9合1敗選來得多。

蔡總統說，在她和民進黨最低潮時，是台灣的年輕人把她拉起來，是年輕人讓她相信改革是值得，也是年輕人讓她相信改革雖然必要付出代價，但總有一天，「當成果慢慢出現後，原本不認同你的人會認同，原本看輕你的人會肯定你」。

蔡總統指出，過去一年威權獨裁的聲音很大聲，香港的情況大家都看到，台灣的捷運站內年輕人每天在裡面自由自在通勤，但香港的捷運站卻上演警察逮捕嚮往自由民主的年輕人。

「有民主真好」，蔡總統說，不要把民主和自由視為理所當然，11日就是守護民主自由最關鍵的時刻，不去投票就等著被別人決定自己的未來，不去投票就眼睜睜看著最不願意看到的事情在眼前發生，11日拜託大家3張選票顧台灣，總統支持蔡英文、立委投蔡適應，政黨票不要猶豫，集中選票唯一支持民主進步黨。（編輯：張銘坤）1090109