外媒：蔡英文聲望反彈回升 習近平是關鍵因素

（中央社台北9日綜合外電報導）總統大選在即，美聯社報導，總統蔡英文一年前因民進黨在2018年地方選舉未獲選民青睞，尋求連任籠罩陰影，如今她的聲望反彈回升，其中的關鍵因素正是中國國家主席習近平。

報導指出，執政民主進步黨在2018年11月的地方選舉遭到重大挫敗，尋求連任的蔡英文陷入困境。但其後的3項局勢發展，有利於蔡英文的聲望反彈回升，包括中國對台灣的強硬發言引發憂懼、香港反送中抗爭加劇台灣民眾的疑慮，以及倘若事態變艱難，美國將會鼎力支持台灣。

台灣民意基金會董事長游盈隆去年12月在記者會上分析指出：「所有利於蔡總統的因素都正在發生：中國因素、美國因素和香港示威抗議。」

蔡總統的主要競爭對手、國民黨候選人韓國瑜於2018年選舉拿下以往綠營鐵票區的高雄市，當選高雄市長，2019年初的支持度顯著領先蔡總統。

但蔡總統的支持度於去年春季逐漸反彈攀升，並於去年8月超越韓國瑜，直至去年底一直處於明顯領先。

許多分析人士指出，習近平2019年初在「告台灣同胞書」40週年紀念會發表的重要談話，是蔡總統擺脫逆境的起始點。

習近平當時對台灣施壓，要求台灣在如同香港「一國兩制」政治框架下完成「統一」，習近平呼籲就這項議題進行談判，但同時也說中國不排除動武達成統一。

對此，蔡英文隨即強烈回應，表示台灣2300萬人絕不接受「一國兩制」。3週後，她的支持率攀升10個百分點。

其後，去年6月香港爆發民主抗爭，蔡英文一再表示，香港動盪是中國推行「一國兩制」失敗的證明。

報導指出，台灣總統大選通常圍繞在兩岸關係，選民通常會就主張對中國採取強硬態度以捍衛台灣主權的民進黨，以及認為與中國合作可促進經濟發展的國民黨，在兩者間進行抉擇。

然而，由於勞動成本上升以及導致中國產品被課徵關稅的美中貿易戰，許多台商紛紛將製造據點移出中國，讓主打與中國合作的經濟牌逐漸失效。北京當局也想方設法，不讓中國觀光客造訪台灣。

報導提到，美國雖未與台灣建交，但持續對台軍售，並透過立法及其他措施，雖然大抵屬象徵性展現對台灣的支持，這讓台灣選民更勇於對抗中國，即使存在風險。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1090109