選前兩天 藍綠橘齊聚北台灣造勢

（中央社台北9日電）選前倒數兩天，總統蔡英文回防北台灣，一早車隊掃街從新竹縣市出發，前進桃園，晚上在宜蘭、基隆舉辦造勢晚會；國民黨總統候選人韓國瑜晚間在凱道造勢，號召百萬庶民相挺，現場支持者熱情沸騰，展現藍綠緊繃的態勢。

儘管選舉進入選前倒數兩天，為掌握中東情勢最新動態，總統今天上午7時30分召開國安高層會議，聽取國安會、國安局及各相關部會就中東情勢與對我國的影響提出簡報。緊接著總統展開一整天緊鑼密鼓的選舉行程，車隊掃街從新竹市出發，挺進新竹縣、桃園市，晚間則分別在宜蘭及基隆舉辦造勢晚會。

蔡總統晚間前往宜蘭運動公園，出席與立委候選人陳歐珀的聯合造勢晚會。蔡總統致詞時說，近日看到對手以電視廣告與電話拜票方式鋪天蓋地行銷，這代表國民黨龐大的資源又回來了，這就是真正的國民黨，對手自稱「庶民總統」，但有錢有資源的國民黨才是真的。

她指出，因應中東情勢，政府今天已召開國安高層會議，做出相關穩定國家機制等措施，但國際局勢真的很複雜，如果把國家外交交給沒有經驗的人，民眾無法放心，希望這次選舉不要選錯人，也拜託選民一定要去拉票及投票，讓民進黨贏得最後勝利。

儘管一整天行程很趕，堪稱鐵人行程，但蔡總統晚間約在9時40分又趕往台北龍山寺前廣場的「中正萬華團結之夜」選前造勢晚會，替無黨籍立委候選人林昶佐站台助講。

國民黨總統候選人韓國瑜今天白天無公開行程，全部的精力鎖定在晚間的凱道造勢大會。

晚會在下午5時才正式開始，不過，下午4時20分左右，主辦單位就已經宣布現場破10萬人，站在第一排的支持者表示，他們在上午9時就抵達凱道。

這場凱道大造勢，不僅前總統馬英九、前副總統連戰、前新北市長朱立倫、黨主席吳敦義到場外，國民黨執政的縣市首長也現身力挺，展現國民黨大團結。

最後，韓國瑜偕夫人李佳芬壓軸登場，副總統候選人張善政也與夫人張琦雅牽手同台，立委許淑華也身穿神力女超人裝現身，現場支持者熱情沸騰，主辦單位宣布現場人數破100萬人。

至於親民黨總統候選人宋楚瑜今天也在北台灣造勢。上午在桃園市掃街，下午則前往新北市新莊。（編輯：蘇志宗）1090109