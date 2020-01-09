更多編輯台推薦新聞：
莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票
運動

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

全文／澳媒：蔡正元要王立強改說詞 謊稱遭民進黨收買
政治

全文／澳媒：蔡正元要王立強改說詞 謊稱遭民進黨收買

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳菊：美麗島大審時不怕 相信可用選票換台灣未來

最新更新：2020/01/09 23:17

（中央社記者溫貴香台北9日電）總統府秘書長陳菊今天說，她在美麗島大審時不會害怕，因為她知道，時勢擋不住，總有一天，台灣可用選票決定自己的命運；大家作夥打拚50年換來手中這張選票，現在要用這張選票換台灣的未來。

剩下不到兩天就要舉行2020大選投票，陳菊晚間在臉書發文推出一段長達2分6秒的「花媽有話想對大家說」影片。

陳菊說，爭取民主、自由、人權的道路，大家走了50年，再怎麼艱苦，仍是繼續向前行，在美麗島大審時，「我不會驚，因為我知道，時勢擋不住，總有一天，台灣可以用手中的一票來決定自己的命運」。

她說，50年來台灣有自由民主的光榮，她在高雄盡心盡力為市民服務，雖然在選舉前、在最黑暗的時刻被抹黑、被攻擊，滿身都是傷痕，但是不要緊，因為她是清清白白，不怕檢驗。

陳菊說，她看到少年新世代一個一個勇敢站出來，大聲守護台灣，有年輕人在，台灣就充滿著方向與未來，這個國家不怕風雨，會繼續在民主的道路大步向前行，越來越好。

她表示，大家作夥打拚50年，換來手中這張選票，現在這張選票要換的就是台灣的未來，請大家記得應該堅持什麼樣的方向與未來，作夥來去投票、守護台灣，「未來就交給你們了」。（編輯：林孟汝）1090109

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報