陳菊：美麗島大審時不怕 相信可用選票換台灣未來

（中央社記者溫貴香台北9日電）總統府秘書長陳菊今天說，她在美麗島大審時不會害怕，因為她知道，時勢擋不住，總有一天，台灣可用選票決定自己的命運；大家作夥打拚50年換來手中這張選票，現在要用這張選票換台灣的未來。

剩下不到兩天就要舉行2020大選投票，陳菊晚間在臉書發文推出一段長達2分6秒的「花媽有話想對大家說」影片。

陳菊說，爭取民主、自由、人權的道路，大家走了50年，再怎麼艱苦，仍是繼續向前行，在美麗島大審時，「我不會驚，因為我知道，時勢擋不住，總有一天，台灣可以用手中的一票來決定自己的命運」。

她說，50年來台灣有自由民主的光榮，她在高雄盡心盡力為市民服務，雖然在選舉前、在最黑暗的時刻被抹黑、被攻擊，滿身都是傷痕，但是不要緊，因為她是清清白白，不怕檢驗。

陳菊說，她看到少年新世代一個一個勇敢站出來，大聲守護台灣，有年輕人在，台灣就充滿著方向與未來，這個國家不怕風雨，會繼續在民主的道路大步向前行，越來越好。

她表示，大家作夥打拚50年，換來手中這張選票，現在這張選票要換的就是台灣的未來，請大家記得應該堅持什麼樣的方向與未來，作夥來去投票、守護台灣，「未來就交給你們了」。（編輯：林孟汝）1090109