卓榮泰南投站台 指蔡培慧若當選將更大膽覓才

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）民進黨主席卓榮泰今天到南投輔選黨籍立委候選人蔡培慧時說，蔡培慧若當選，代表民進黨從不分區立委中找出優秀人才去耕耘地方而獲居民肯定的模式能成功，將更大膽發掘人才。

南投縣第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉區）立法委員選舉，由民主進步黨候選人蔡培慧對決中國國民黨候選人馬文君。

把握選舉衝刺最後時間，蔡培慧上午邀卓榮泰、行政院副院長陳其邁共同在草屯車隊掃街，馬文君下午也邀約國民黨總統候選人韓國瑜結伴掃街。

卓榮泰說，蔡培慧若當選，代表一種模式成功，就是民進黨能找出優秀不分區立委，在經營區深耕獲居民肯定。若此模式成功，未來將更大膽地發掘優秀地方人士，希望南投鄉親給民進黨一條清楚道路，讓更多青年未來能循這條道路前進；若成功，也代表南投鄉親的福氣。

對於台中、彰化、南投選情，卓榮泰表示，南投對民進黨意義非凡，過去成績確實不如預期，但這次要讓對手驚訝；大家都認為中、彰、投是決勝區，因此近期集中在此輔選，他今天也會去彰化陪同掃街，希望民進黨在中部成績能更好，朝國會席次過半目標前進。

蔡培慧去年3月宣布由不分區立委轉戰南投縣區域立委選舉，近1年勤跑基層。她說，南投雖是農村社會，老年及務農人口多、著重觀光發展，但若侷限「既定想像」，可能發展就只朝這方向前進，事實上，她看到南投許多中小企業掌握獨特技術，應讓更多人看見。

蔡培慧表示，台灣有2300萬人口，科技及農業技術世界頂尖，但有城鄉發展不均衡問題，「我覺得我會當選」來為南投處理城鄉發展不均衡的問題，她要做好南投的醫療、交通等基礎設施，且因南投資源較不足，也希望為南投改變地方配合款相關規定比例，期待形塑實在做事、面對問題、解決問題的力量。（編輯：戴光育）1090110