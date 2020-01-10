馬王同框助選 費鴻泰：展現國民黨團結

選前最後一天，在台北市第7選區（信義區、南松山）爭取連任的國民黨立委費鴻泰（前排右）10日找來前總統馬英九（前排右2）和前立法院長王金平（前排左2）一同幫忙掃街拜票。（王金平辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 109年1月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）選前最後一天，國民黨立委費鴻泰今天找來前總統馬英九和前立法院長王金平一同幫忙車隊掃街拜票，這是馬、王兩人2020選戰中首度同框輔選。費鴻泰說，展現國民黨團結勝選氣勢。

在台北市第7選區（信義區、南松山）爭取連任的費鴻泰說，非常謝謝馬英九、王金平及台北市議會幾位同仁來加油打氣。

媒體詢問馬英九，與王金平一起來幫候選人站台是什麼樣心情。馬英九對此表示，前一陣子王金平還特別到辦公室來看他，「所以實際上我們一直都有聯絡」。

馬英九說，共同的好朋友費鴻泰希望幫忙一起掃街，當然責無旁貸，完全配合。

被問到藍營基層高興看到「馬王大團結」、泛藍團結整合起來，王金平說，「是，我們堅決地反對民進黨在國會又過半。」

他認為，民進黨在國會過半是國家的災難，也是立法院的災難，所以一定要讓不認同民進黨立委都能夠繼續連任，還有相關的立委都能夠當選，讓立法院有足以抗衡、制衡民進黨力量的立委席次。

王金平表示，費鴻泰過去不論在台北市議會或立法院都有優秀表現，現在更要借助他的經驗，各方面問政能力，還有服務成果，支持他繼續在立法院打拚，為國家、人民奉獻。

面對媒體關切，王金平今天晚間將參加在板橋的新北團結選前之夜造勢活動，是否等於公開表態支持國民黨總統候選人韓國瑜。對此，王金平答覆，「我支持立委的競選」。

被進一步問到今天晚間是否會到高雄選前之夜活動支持韓國瑜，王金平說，「晚上沒有，晚上我就在新北啊！我就在板橋。」

談及輔選立委，王金平說，「全國性的立委只要需要我，我都應邀前去幫忙。」

對於媒體追問，在輔選立委的場合是否會喊「韓國瑜凍蒜」，王金平說，「好像到現在為止還沒有吧！不過我講過多次了，幫助立委就是相對地幫助國民黨了嘛！」

他認為，幫助立委輔選，這些力量都會貫穿到總統的競選上，毫無問題。

此外，被問到怎麼看韓陣營昨天凱道的聲勢，王金平說，確實非常浩大，而且並沒有任何人去動員，一號召就出來了，這代表情勢正在快速地轉變當中。（編輯：郭萍英）1090110