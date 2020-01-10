Wecare高雄動員令 籲選票證明非遮羞布

（中央社記者王淑芬高雄10日電）明天就要投票了，「Wecare高雄」今天在臉書貼文並發出總動員令，呼籲0111回家投票，「把憤怒轉換成真實的票數，請用票數證明我們不是遮羞布」。

「Wecare高雄」是發起罷免高雄市長韓國瑜的公民團體之一，今天在臉書FB貼文呼籲大家「用票數證明我們不是遮羞布」。

貼文指出，當承諾變成了詐騙，政見與謊言就畫上了等號，施政滿意度連續全國最後卻連一句對不起都沒有。去年1221，高雄人用雙腳實踐憲法賦予的權利，「我們可以把高雄市交付給你，我們就有權利從你手中收回」。貼文不滿市長韓國瑜竟然說Wecare高雄遊行是民主的遮羞布。

「Wecare高雄」呼籲民眾「把憤怒轉換成真實的票數，請用票數證明我們不是遮羞布」，讓高雄衝出全台灣最高投票率，讓韓國瑜在高雄開出全台灣最低得票率。

「Wecare高雄」同時貼文正式啟售「光復高雄保衛台灣新春福袋」，每組是新台幣100元。新春福袋內含長型春聯、方形春揮、紅包袋等，附贈經典款版光復高雄貼紙等，部分民進黨市議員服務處有實體銷售。（編輯：黃世雅）1090110