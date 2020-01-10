更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蔡正元疑似企圖收買王立強 打擊民進黨選情
早報

早安世界》蔡正元疑似企圖收買王立強 打擊民進黨選情

2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知
政治

2020大選投票要帶什麼 出門前必看10大須知

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票
運動

莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

最後衝刺 柯志恩籲讓中道理性力量續留立院

最新更新：2020/01/10 15:06
選前最後一天，不分區立委轉戰新北市第七選區（板橋東區61里）立委候選人的柯志恩（後排中）10日密集掃街拜票，全力衝刺選情。她說，每一張票都是關鍵，呼籲讓中道理性的力量能夠續留立法院，為人民爭取權益。中央社記者范正祥攝　109年1月10日
選前最後一天，不分區立委轉戰新北市第七選區（板橋東區61里）立委候選人的柯志恩（後排中）10日密集掃街拜票，全力衝刺選情。她說，每一張票都是關鍵，呼籲讓中道理性的力量能夠續留立法院，為人民爭取權益。中央社記者范正祥攝　109年1月10日

（中央社記者范正祥新北10日電）選前最後一天，不分區立委柯志恩轉戰新北市第7選區（板橋東區61里），今天密集掃街拜票。她說，每一張票都是關鍵，呼籲讓中道理性力量能夠續留立法院，為人民爭取權益。

柯志恩一早站上捷運站附近街頭，向來往的上班民眾和上學學生揮手問好，也提醒大家明天是總統選舉和立委選舉的投票日，非常關鍵的一天，記得踴躍投票。

隨後，前新北市長朱立倫陪同柯志恩車隊掃街，全力衝刺選情。朱立倫在柯志恩競選總部時遇見柯志恩的女兒洪均，看到洪均貼心幫忙柯志恩，頻頻給予稱讚。

曾任新北市「大家長」的朱立倫陪同柯志恩車隊掃街，許多民眾向朱立倫和柯志恩親切揮手；也有駕駛輕按喇叭，搖下車窗，向朱立倫和柯志恩加油打氣。

選前最後衝刺，過去幾個月跑遍各地幫忙候選人輔選的朱立倫今天也透過臉書發文表示，他看到好多民眾的熱情、期待，也看到好多民眾的憂心，「憂心我們這麼多位優秀的立委候選人，到底能不能夠當選。」

朱立倫表示，在最後的時刻，要以非常嚴肅的心情特別拜託大家，「一定要搶救我們最優秀的立委候選人，以及總統候選人韓國瑜，大家的一票是關鍵的一票。」最後一天，拉票、催票、投票，拉票、催票、投票。拜託、拜託、再拜託。（編輯：郭萍英）1090110

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報