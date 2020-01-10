最後衝刺 柯志恩籲讓中道理性力量續留立院

選前最後一天，不分區立委轉戰新北市第七選區（板橋東區61里）立委候選人的柯志恩（後排中）10日密集掃街拜票，全力衝刺選情。她說，每一張票都是關鍵，呼籲讓中道理性的力量能夠續留立法院，為人民爭取權益。中央社記者范正祥攝 109年1月10日

（中央社記者范正祥新北10日電）選前最後一天，不分區立委柯志恩轉戰新北市第7選區（板橋東區61里），今天密集掃街拜票。她說，每一張票都是關鍵，呼籲讓中道理性力量能夠續留立法院，為人民爭取權益。

柯志恩一早站上捷運站附近街頭，向來往的上班民眾和上學學生揮手問好，也提醒大家明天是總統選舉和立委選舉的投票日，非常關鍵的一天，記得踴躍投票。

隨後，前新北市長朱立倫陪同柯志恩車隊掃街，全力衝刺選情。朱立倫在柯志恩競選總部時遇見柯志恩的女兒洪均，看到洪均貼心幫忙柯志恩，頻頻給予稱讚。

曾任新北市「大家長」的朱立倫陪同柯志恩車隊掃街，許多民眾向朱立倫和柯志恩親切揮手；也有駕駛輕按喇叭，搖下車窗，向朱立倫和柯志恩加油打氣。

選前最後衝刺，過去幾個月跑遍各地幫忙候選人輔選的朱立倫今天也透過臉書發文表示，他看到好多民眾的熱情、期待，也看到好多民眾的憂心，「憂心我們這麼多位優秀的立委候選人，到底能不能夠當選。」

朱立倫表示，在最後的時刻，要以非常嚴肅的心情特別拜託大家，「一定要搶救我們最優秀的立委候選人，以及總統候選人韓國瑜，大家的一票是關鍵的一票。」最後一天，拉票、催票、投票，拉票、催票、投票。拜託、拜託、再拜託。（編輯：郭萍英）1090110