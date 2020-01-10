選前衝刺搶攻政黨票 時力北市大掃街

（中央社記者王揚宇台北10日電）選前最後衝刺，時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌等人搶攻政黨票，今天在台北市進行車隊及徒步掃街，希望民眾支持最有力的監督力量「時代力量」。

總統與立委選舉將於明天登場，徐永明與時代力量不分區立委候選人黃國昌、陳椒華、邱顯智、王婉諭、翟本喬、關心羚、吳佩芸、王幗英、白卿芬，今天在台北市進行車隊掃街與徒步掃街，全力搶攻政黨票。

掃街車隊出發前，徐永明受訪表示，今天是「百萬人民挺時力」全台巡迴的最後一站，下午與晚上的掃街行程會在整個大台北市。

徐永明說，時力的立場很清楚，「我們是最有力的監督力量，我們也認為，未來的台灣政治、新國會需要時力」，而今天的掃街拜票，是最重要的最後一哩路，希望能發揮臨門一腳的功能。

黃國昌指出，過去全台巡迴的這10天，感謝全台民眾對時力展現出來的支持與鼓勵，而過去1000多個日子，時力在立法院沒有一刻忘記，2016年帶著理想、背負人民的託付走進立法院，每天競競業業，做好立委該做的工作，而2020年，台灣需要一個新的國會，而這個新國會，需要最有力的監督力量，就是時代力量。

黃國昌也說，希望民眾明天出門投票，把政黨票投給最專業、最認真的不分區立委候選人，而他相信，時代力量是大家最好的選擇。

掃街途中，導演吳念真在立法院群賢樓前與車隊會合，力挺時力推出的候選人，也希望關心羚等人能進入國會；他說，關心羚長期為毛小孩爭取權益，而一個文明國家的最大象徵，就是對待動物亦如待人，而且今天是競選活動的最後一天，希望自己能陪他們走一段路。（編輯：趙蔚蘭）1090110