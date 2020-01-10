最後一夜電話催票 鄭文燦籲票投黨籍立委及蔡總統

桃園市長鄭文燦（前左3）10日表示，現在民眾習慣用line、臉書或簡訊來催票拜票，不過，若能在選前一天，利用手機打10通、20通電話，相信效果會很好，身為市長的自己也做了一輪的電話語音拜票，以市長的名義拜託鄉親，投給民進黨提名及禮讓的6名候選人。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天下午與民進黨提名的桃園市立委候選人同聲呼籲，邀請支持者在最後一夜一起催票，他也預估投票率會上升，更疾呼所有支持鄭文燦的人票投3號總統蔡英文。

鄭文燦下午與民進黨在桃園市提名的5席立委候選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清及蔣絜安共同召開記者會，並高喊「中央地方一條心，建設桃園有信心」，以及「2020台灣要贏，2020桃園要贏」，還有「一人打10通，6席立委繼續向前衝」等口號，呼籲支持者在最後一夜一起催票。

鄭文燦表示，現在民眾習慣用 line、臉書或簡訊來催票拜票，不過，若能在選前一天，利用手機打10通、20通電話，相信效果會很好，除了黨籍候選人都親自打電話，身為市長的自己也做了一輪的電話語音拜票，以市長的名義拜託鄉親，投給民進黨提名及禮讓的6名候選人。

鄭文燦指出，相信所有的選民都非常清楚，「這是台灣民主關鍵的選舉，大家一定會站出來投票，也一定會投出好結果。」

對於記者詢問，預估明天的投票率會有多少。鄭文燦說，他認為投票率會超過上次的地方選舉，上次選舉因為包含公投，導致投票率略有下降，這幾年投票率大概都在六成五到六成八之間，自己有信心，年輕人的投票率會上升，這次「台灣的年輕人不會放棄投票」。

有記者提出，韓國瑜陣營喊出「把英文翻轉成國語（瑜）」，對此，鄭文燦表示，這是選舉的口號，很俏皮，但這句話沒有任何感動的成分在內。

鄭文燦說，總統蔡英文掃街時，年輕人的口號比韓陣營有創意多了，比如年輕人說「今年英文是必修課」，或是「小英，讓我們綁約再4年」，以及「小英保護台灣，這次我們保護你」。這些年輕人的創意都比國民黨的口號來得好多了。

記者進一步詢問，親民黨今天刊登一篇廣告，以斗大字體寫著「支持郭台銘」，再以小字寫「朱立倫、柯文哲、鄭文燦」，請投1號宋楚瑜。對此，鄭文燦強調「這個沒有經過我同意」，因為所有的選民都知道，「我是最支持蔡總統的，如果你支持鄭文燦，票通通要投蔡總統」。（編輯：張銘坤）1090110