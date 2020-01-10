直播／宋楚瑜郭台銘合體造勢 籲政黨票投親民黨與民眾黨

鴻海創辦人郭台銘（前右2）10日晚間在台北出席親民黨選前之夜晚會，與親民黨總統候選人宋楚瑜（前左2）、多名立委候選人一同集氣催票。中央社記者施宗暉攝 109年1月10日

（中央社記者劉冠廷台北10日電）鴻海創辦人郭台銘今天與親民黨總統候選人宋楚瑜合體造勢，替親民黨、民眾黨拉抬政黨票。郭台銘說，制衡民進黨的一黨獨大，讓中道力量進入立法院，相信中道力量可發揮最大影響力。但郭台銘仍未表態總統支持誰。

親民黨晚間在總統候選人宋楚瑜競選總部外舉辦選前之夜晚會，近5000名民眾到場支持，近日呼籲將政黨票投給親民黨的郭台銘也到場，與宋楚瑜合體造勢，受到現場民眾熱烈的歡迎，氣氛相當熱烈。

郭台銘在宋楚瑜的陪同走上舞台，郭台銘在致詞時指出，民進黨政府在在都表現出一黨獨大、權利的傲慢及權力的暴力，不管是一例一休、公投法關進鐵籠、違反程序正義的反滲透法，東廠及卡管，直到蔡英文競總辦發言人表達若在立院有足夠席次就可改國號，支持統一即是叛國的思想犯罪論，都證明讓民進黨一黨獨大的嚴重性，對民主精神破壞的嚴重性。

郭台銘表示，他反對台獨，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀之努力，脫離台灣以經濟手段在世界立足的主軸。呼籲這次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大，未來立法院要以民生與經濟法案優先，才是全體國民之福。

郭台銘也肯定親民黨納入他的政見，他說，親民黨將他的6大政策包括0到6歲國家養整合進入政見中，他相信中道勢力可在國會發揮最大的影響力，讓所有人能感受到政治為百姓服務、經濟服務的好處，呼籲支持他的人，能知道他沒有忘記初衷，當中華民國需要他時，永遠都在。

郭台銘強調，這次總統大選，他袖手不旁觀，對立法院你我都有責任，讓人民的聲音被聽到，明天要支持中道力量，政黨票支持親民黨、民眾黨。（編輯：蘇龍麒）1090110

親民黨總統候選人宋楚瑜（前左）10日晚間在台北市競選總部前舉行選前之夜造勢活動，鴻海集團創辦人郭台銘（前左2）現身相挺，兩人互動熱絡。中央社記者施宗暉攝 109年1月10日