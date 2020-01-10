吳釗燮：中國以假訊息 企圖使民眾不信任政府

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）外交部長吳釗燮向美國公共電視新聞網表示，中國透過社群網路平台散播虛假訊息，企圖使民眾認為台灣現任政府不值得信任。中國也對台灣採行軍事威脅，台灣必須為此做好準備。

台灣將在明天舉行總統與立法委員大選投票，國際高度關注。美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）也特別派人到台灣採訪，並製作長達10分鐘的深度報導，讓美國民眾了解台灣大選與兩岸現況。

報導專訪吳釗燮以了解中國對台灣的威脅。吳釗燮表示，中國的威脅是真實的，中國一直加強對台灣的軍事準備，在台灣海峽進行空、陸軍事演習。中國也增強飛彈性能，且極具威脅性。台灣了解中國有占領台灣的野心，也因此必須做好準備。

除此之外，吳釗燮也指出，中國正利用現代技術，透過臉書（Facebook）、推特（Twitter）或是Line等社群媒體散播虛假訊息，讓民眾認為現任政府不值得信任。

報導指出，總統蔡英文任內失去7個邦交國，轉向北京，美國與台灣也沒有完整的外交關係。但華府是台北最重要的盟友，去年通過多項改善美台關係的法案，並批准22億美元的軍售案。與台灣結盟是華府應對中國在區域影響力日益增長的戰略途徑。

報導認為，中國勢力日益增長及美國對擴大區域影響力的興趣，使得台灣民眾的這場選舉不僅是為自己的未來投票，還是為世界兩大強權的利益投票。（編輯：陳惠珍）1090110