總統立委大選 11日上午8時到下午4時投票

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，一早8點不到，新北市板橋區一處投票所已大排長龍，大批民眾等待投票。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

（中央社台北11日電）總統立委選舉今天投開票，投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人，最快晚間10時完成開票。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天投票，選民共可投3張選票，包括總統副總統的選票、區域或原住民立法委員的選票、以及選出全國不分區及僑居國外國民立法委員的政黨票。

中選會提醒，投票記得帶「三寶」，分別是國民身分證、印章及投票通知單。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊「第○頁第○號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

中選會說，公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法都規定，投票日當天不得從事競選或助選活動。投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人。中選會動員工作人員22萬8058人，在全台設置1萬7226個投開票所，並成立368個選務作業中心。

中選會說，若開票所人力許可，可分2組開票，先開總統副總統與區域立委，再開政黨票；僅1組開票時，將依總統副總統、區域立委、政黨票的次序開票，中選會盼晚間10時完成開票作業。（編輯：張良知）1090111