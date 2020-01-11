總統呼籲公民出來投票 讓民主更強大

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午便前往新北市的投票所投票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

（中央社記者潘羿菁台北11日電）第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天投票，總統蔡英文今天上午抵達永和秀朗國小投票，受到民眾熱烈歡迎。她表示，希望公民出來投票，讓民主更強大。

總統今天上午9時到永和秀朗國小投票，和民眾一起耐心排隊，大家爭相拿出手機拍照，一度讓現場秩序出現小混亂，總統花了約20分鐘完成投票。

總統投完票後表示，今天是投票日天氣很好，希望公民出來投票行使自己的權利，讓民主可以更強大，也期望今天投票過程可以順利結束。

總統講完原本打算離開，不過有媒體大喊「總統揮揮手，您上電視了」，讓總統轉回來向攝影鏡頭揮手致意，現場媒體詢問昨天睡得如何、有信心嗎、是否鬆了一口氣，她都笑而不答。（編輯：張良知）1090111

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（前）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，向民眾揮手致意。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（左2）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，過程中也與民眾寒暄。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（中）上午前往新北市秀朗國小投票所排隊投票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午9時前往新北市永和區的投票所，投下3張選票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日