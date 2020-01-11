更多編輯台推薦新聞：
早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會
早報

早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄
運動

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix
國際

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
哈利梅根退居幕後 查爾斯王子威脅斷金援
首頁 / 政治

總統呼籲公民出來投票 讓民主更強大

最新更新：2020/01/11 10:58
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午便前往新北市的投票所投票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午便前往新北市的投票所投票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

（中央社記者潘羿菁台北11日電）第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天投票，總統蔡英文今天上午抵達永和秀朗國小投票，受到民眾熱烈歡迎。她表示，希望公民出來投票，讓民主更強大。

總統今天上午9時到永和秀朗國小投票，和民眾一起耐心排隊，大家爭相拿出手機拍照，一度讓現場秩序出現小混亂，總統花了約20分鐘完成投票。

總統投完票後表示，今天是投票日天氣很好，希望公民出來投票行使自己的權利，讓民主可以更強大，也期望今天投票過程可以順利結束。

總統講完原本打算離開，不過有媒體大喊「總統揮揮手，您上電視了」，讓總統轉回來向攝影鏡頭揮手致意，現場媒體詢問昨天睡得如何、有信心嗎、是否鬆了一口氣，她都笑而不答。（編輯：張良知）1090111

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（前）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，向民眾揮手致意。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（前）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，向民眾揮手致意。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（左2）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，過程中也與民眾寒暄。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日登場，總統蔡英文（左2）上午前往新北市秀朗國小投票所投票，過程中也與民眾寒暄。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（中）上午前往新北市秀朗國小投票所排隊投票。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（中）上午前往新北市秀朗國小投票所排隊投票。中央社記者張皓安攝　109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午9時前往新北市永和區的投票所，投下3張選票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）上午9時前往新北市永和區的投票所，投下3張選票。中央社記者張皓安攝 109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）一早就前往新北市的投票所投票，圖為蔡總統將白色的政黨票投入票匭。中央社記者張皓安攝 109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，總統蔡英文（圖）一早就前往新北市的投票所投票，圖為蔡總統將白色的政黨票投入票匭。中央社記者張皓安攝 109年1月11日

延伸閱讀
呼喚台灣遊子返鄉投票 蔡總統：台灣需要你們蔡營估選情穩定 全面催票拉高投票率總統籲踴躍投票 向國際大聲說出台灣人聲音

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報