更多編輯台推薦新聞：
早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會
早報

早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄
運動

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix
國際

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
哈利梅根退居幕後 查爾斯王子威脅斷金援
首頁 / 政治

回台南投票 賴清德：天氣好心情就好

最新更新：2020/01/11 10:26
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，民進黨副總統候選人賴清德（右）上午前往台南市中西區住家旁的投票所，投下神聖的一票。中央社記者張榮祥台南攝 109年1月11日
第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，民進黨副總統候選人賴清德（右）上午前往台南市中西區住家旁的投票所，投下神聖的一票。中央社記者張榮祥台南攝 109年1月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）今天是總統、立委選舉投票日，民進黨副總統候選人賴清德上午在台南市中西區住家旁投票；賴清德表示，看到天氣好，心情就好，希望大家踴躍投票，共同決定台灣的未來。

賴清德上午8時許走出中西區住家，一路步行到大德街廣州宮投票，路途中也和街坊鄰居握手及打招呼；他在投票前接受媒體聯訪時指出，他以前都是走路來投票，廣州宮離家很近，走路才2、3分鐘。

他表示，所有競選工作終於告一段落，昨晚從凱道活動結束回台南時已超過凌晨零時，時間晚了一點，但也因此很好睡，一覺到天亮。

賴清德說，很高興看到天氣這麼好，他要鼓勵全國父老鄉親，特別是年輕人，一定要踴躍投票，共同決定台灣的未來。

他表示，看到天氣好，心情就好，兒子和媳婦也都會回來投票；過去歷史顯示，天氣好投票率會高，天氣如果不好，投票率就會低一點，但面對這場大選，愈多人出來決定國家的前途愈好，希望未來大家為國家持續努力。

賴清德說，投票後先回家休息，下午再回凱達格蘭大道，不管結果如何，總統蔡英文一定會率領團隊向國人表示感謝。

至於是否要當爺爺了，賴清德表示，當然有希望，但這事情由年輕人決定，沒有給他們壓力，希望能聽到喜訊。（編輯：張芷瑄）1090111

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報