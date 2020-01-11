回台南投票 賴清德：天氣好心情就好

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，民進黨副總統候選人賴清德（右）上午前往台南市中西區住家旁的投票所，投下神聖的一票。中央社記者張榮祥台南攝 109年1月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）今天是總統、立委選舉投票日，民進黨副總統候選人賴清德上午在台南市中西區住家旁投票；賴清德表示，看到天氣好，心情就好，希望大家踴躍投票，共同決定台灣的未來。

賴清德上午8時許走出中西區住家，一路步行到大德街廣州宮投票，路途中也和街坊鄰居握手及打招呼；他在投票前接受媒體聯訪時指出，他以前都是走路來投票，廣州宮離家很近，走路才2、3分鐘。

他表示，所有競選工作終於告一段落，昨晚從凱道活動結束回台南時已超過凌晨零時，時間晚了一點，但也因此很好睡，一覺到天亮。

賴清德說，很高興看到天氣這麼好，他要鼓勵全國父老鄉親，特別是年輕人，一定要踴躍投票，共同決定台灣的未來。

他表示，看到天氣好，心情就好，兒子和媳婦也都會回來投票；過去歷史顯示，天氣好投票率會高，天氣如果不好，投票率就會低一點，但面對這場大選，愈多人出來決定國家的前途愈好，希望未來大家為國家持續努力。

賴清德說，投票後先回家休息，下午再回凱達格蘭大道，不管結果如何，總統蔡英文一定會率領團隊向國人表示感謝。

至於是否要當爺爺了，賴清德表示，當然有希望，但這事情由年輕人決定，沒有給他們壓力，希望能聽到喜訊。（編輯：張芷瑄）1090111