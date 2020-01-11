各地投票所秩序良好 違規事件還是沒有少

（中央社台北11日電）今天是第15任總統副總統及第10屆立委選舉投票日，由於天氣晴朗，各地出現排隊人潮；整體而言，各投票所秩序良好，但還是有人帶手機或蓋錯選票、攜出選票，甚至走錯投票所遷怒選務人員。

總統、立委選舉今天投開票，根據警政署截至下午2時統計，損毀選票計有5件，分別為高雄市2件、南投縣1件、花蓮縣1件、雲林縣1件。另攜出選票部分有3件，分別是台北市信義區、新北市板橋區與宜蘭縣蘇澳。詳細統計數據以中央選舉委員會所公布資料為準。

雖然選委會選前再三提醒，千萬不要攜帶手機進入投票所，還是有選民以身試法。台中市西區1236投開票所一名林姓里長違規攜帶手機進入投開票所，手機響起遭選務人員制止，依總統副總統選罷法可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣3萬元以下罰金。

高雄一名王姓男子疑因走錯投開票所，對選務人員咆哮，經選務主任委員勸導無效，通報高市鳳山警分局五甲派出所警員勸離，仍不服規勸及辱罵，警方依妨害公務現行犯上銬逮捕調查。高雄市選舉委員會表示，檢警若查無妨害投票開票意圖，將移送選委會討論行政罰，若撕毀選票罰新台幣5000元至5萬元。

今年政黨票長達76.5公分，花蓮吉安仁安活動中心有名70歲黃姓婦人，向選務人員反映「政黨票太長，蓋錯要換一張」，選務人員解釋一人一張，蓋錯還是得放入票匭；黃姓婦人不滿，當場撕毀政黨票，選務人員來不及制止，只能依法通報縣選委會裁罰。

雲林縣麥寮國小投票所一名陳姓男子，打算將政黨票投入票匭時，選務人員發現政黨票選票毀損，將陳男和選票交由警方帶回偵訊。

此外，屏東選委會接獲民眾檢舉，上午手機還收到某立委候選人的拉票簡訊，選委會已要求民眾將手機簡訊畫面截圖，提供給選委會，將召開選監小組去調查。

屏東縣第一選區發生民眾推視障母親進投開票所投票，由於視障者沒有表明要讓兒子代投，選務人員自行幫視障者圈蓋投票，兒子要求看選票，因不符規定被選務人員拒絕，選委會表示，將調查有無違規之處。

撕毀選票每年都會發生。一名中年婦女在南投縣埔里鎮大成國中投票時，因用個人私章蓋區域立委選票，發現蓋錯後，想換一張新的選票而情急撕毀，現場選務人員已提報。南投縣選舉委員會會先評估婦女撕毀選票動機，若故意撕毀選票犯意可罰5000元。

桃園市楊梅區裕成南路上的380號投票所，一名60歲余姓婦人疑因不熟悉規定，在領完選票、完成圈選後，將選票投入票匭時卻漏投政黨票並攜出，不久後自行回到投開票所要歸還，選務人員隨即報警並帶回警局調查。警方說，若違反選罷法第108條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

宜蘭縣蘇澳鎮立圖書館投票所一名83歲潘姓老翁將選票攜出，遭投開票所警衛人員發現。警方說，潘姓老翁可能不了解選舉規定，不慎攜出選票，涉嫌違反選罷法，訊後全案函送法辦。（編輯：管中維）1090111