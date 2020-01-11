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印泥水分太多換選票 彰縣選委會：將檢討

最新更新：2020/01/11 16:11

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）總統立委選舉今天投票，民眾在彰化南北戲曲館投開票所投票因印泥水分太多，蓋章時滲到第二張選票，選務人員讓民眾換票，不過彰縣選委會說，依規定應該不能換，將進行檢討。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天進行投票，彰化縣內設有1000多個投開票所，全縣選舉人數則約有103萬人，而今天上午設在彰化市彰化南北戲曲館的投開票所，傳出有民眾在投票時發現印泥水分太多太濕，要求更換選票。

彰化縣選委會副總幹事吳淑玲接受中央社記者訪問時說，民眾在投票時發現蓋章用的印泥水分太多，在蓋選票時把3張票疊在一起，印泥滲到第二張的總統副總統選票，民眾當場要求換被滲到的總統副總統選票，與選務人員發生糾紛。

吳淑玲指出，其實依規定，不能更換選票，但是選監小組擔心民眾撕毀選票，發生更大的衝突，因此還是讓民眾更換被印泥滲到的總統副總統選票，在投開票結束後，會將案例列入檢討。

吳淑玲說，先前在幫選務人員進行講習時，就曾提醒要注意印泥水分不要太多，以往因印泥水分太多印到第二張選票的例子不多，依規定都是不能更換選票，他們已通知選務人員小心注意。（編輯：謝雅竹）1090111

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