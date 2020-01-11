蔡競總支持者氣氛熱烈 晚間8時開國際記者會

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北11日電）總統大選投票今天下午4時截止，總統蔡英文陣營在競選總部前封街，架起大螢幕轉播電視開票狀況；支持者中午起陸續聚集，群眾的心情隨著票數不斷開出，愈顯高昂；英德配預計晚間8時召開國際記者會。

蔡總統競選總部今天在台北市北平東路封街，架起舞台與棚架，中午開始，支持者陸續聚集，關心英德配選情；隨著蔡總統票數持續開出且一路領先，支持者情緒更顯高昂，只要看到領先幅度擴大，支持者就興奮發出歡呼、搖旗吶喊。

蔡總統也透過臉書召集支持者「今天下午4點後，歡迎大家一起到我的全國競選總部看開票，讓我們一起守護民主、見證未來！」

蔡陣營發言人廖泰翔表示，總統預計晚間7時許抵達全國競選總部，晚間8時將與副總統候選人賴清德一起召開國際記者會後，再到外場舞台發表公開談話；民進黨主席卓榮泰預計在晚間9時30分召開國際記者會。

這場總統大選，也讓國內外媒體相當關注，攝影記者有人上午5時許就到晚會現場架機器，全國競選總部雖規定中午12時辦理媒體記者報到，但12時不到，包括國際媒體與國內媒體已經大排長龍等待換證安檢，就怕搶不到好位置。（編輯：林興盟）1090111