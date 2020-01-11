洪秀柱：國民黨選成這樣 當家的人要負責

國民黨台南市第6選區立委候選人洪秀柱（前中）11日晚間自行宣布敗選，她受訪時表示，國民黨在這場選舉選到這樣的地步，當家的人「當然要負責」。（洪秀柱競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）國民黨台南市立委候選人洪秀柱今晚發表敗選感言後，面對媒體詢問時表示，國民黨在這場選舉選到這樣的地步，當家的人當然要負責。從總統初選開始亂了套、離了譜，必須檢討。

台南市第6選區（南關線、東區29里）立委選舉結果揭曉，由民進黨現任立委王定宇拿到最高票。洪秀柱晚間發表敗選感言時表示，她非常愛台南，未來將在台南繼續深耕，協助培養年輕世代。

她在接受媒體聯訪時表示，選後第一件事就是謝票，謝謝曾經幫助她的朋友。另外，就是要重新整理自己的心情，重新開始，永不放棄。

媒體詢問國民黨主席吳敦義是否該為選舉結果負責時，洪秀柱表示，她必須毫不客氣的指出來，這場選舉會選到這樣的地步，當家的人當然要負責任；從總統的初選開始就亂了套、離了譜，造成今天這樣的現象，非常遺憾，必須要檢討。（編輯：黃世雅）1090111