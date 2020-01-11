林昶佐自行宣布當選 向林郁方致意

（中央社記者陳怡璇、林長順台北11日電）台北市第5選區無黨籍立委候選人林昶佐今晚自行宣布當選。林昶佐向對手林郁方致意，表示雙方呈現不同看法，就是台灣最珍貴的民主價值。林郁方表示接受人民作主結果。

第10屆立法委員選舉，台北市第5選舉區無黨籍立委候選人林昶佐今天晚間自行宣布當選，擊敗國民黨立委候選人林郁方。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

林昶佐競選總部下午4時左右湧入支持者一同看開票，隨著票數拉鋸，支持者不斷揮舞旗幟、喊口號加油，不時也喊出民進黨其他正在苦戰的候選人。

林昶佐競辦表示，他們有監票部隊回傳最新票數，在競辦大門上方也有看板記錄數字、隨時更新，隨著每次票數增加並領先林郁方，支持者便高聲歡呼。

林昶佐晚間7時40分左右自行宣布當選，支持者大放鞭炮並擊鼓慶祝。林昶佐表示，謝謝大家陪他一起打了辛苦的選戰、一起突破中正萬華的傳統政治框線。林昶佐並跟林郁方致意，表示雙方把不同的看法呈現給人民，就是台灣最珍貴的民主價值。

林昶佐表示，除了中正萬華勝選，總統蔡英文也即將以懸殊的差距連任，這向世界傳達了非常重要的訊息，便是台灣人選擇捍衛民主自由，不需依靠中國，一樣有尊嚴地走出自己的路、勇敢自信走向全世界。

林郁方晚間近8時許也出面發表感言。他表示，看來這次選舉國民黨遭受挫折還蠻大的，對他個人而言，美好的一仗已經打完，他的團隊非常認真，幫他很多的忙，選舉選輸了所有責任他一個人扛，與中央無關。

林郁方指出，民主政治就是這樣，人民作主，他必須接受，至於這是否好的選擇，人民會判斷，他接受選舉的結果。他打選戰正大光明，沒有抹黑別人，希望中正萬華區繼續向前走。（編輯：張銘坤）1090111