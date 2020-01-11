成功連任 蔡總統：領導這個國家是畢生最大榮幸

（中央社記者潘姿羽台北11日電）總統蔡英文確定連任，她今晚國際記者會後，在競總外向支持民眾致意時表示，謝謝台灣人民的勇氣與堅持，大家一起守住台灣這塊自由土地、這個民主的堡壘，「蔡英文守住了」。

蔡總統表示，此刻她的心中只有感謝，台灣人民再一次在全世界面前展現尊嚴與志氣，今天大家勇敢自信的決定，將成為明天全世界各大媒體焦點，相信全世界的民主國家、香港朋友，都會為台灣的集體決定感到高興。

面對台下民眾熱情高呼，蔡總統也說：「我能夠領導這個國家，是我畢生最大的榮幸。」

副總統當選人賴清德表示，已經成功完成「2020，台灣要贏」的總目標，蔡總統連任且得票創歷史新高，立法院也取得過半席次，「這是人民的勝利，也是民主的勝利，更加是台灣的勝利」。

總統大選投票今天下午4時截止，總統蔡英文陣營在競選總部前封街，架起大螢幕轉播電視開票狀況，由於蔡總統票數持續開出且一路領先，聚集於競選總部前的支持者情緒愈來愈激動，傍晚票數超過300萬票時，現場英粉更是高聲尖叫、全場嗨翻。

今晚9時45分，蔡總統已拿下815萬票，不只跨過前總統馬英九障礙，創下民選總統歷史最高票的紀錄，也與國民黨總統候選人韓國瑜的票數拉開超過250萬票，確定勝選。（編輯：林淑媛）1090111