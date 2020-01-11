百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難題

（中央社記者余祥台北11日電）高雄市長韓國瑜憑藉韓流問鼎總統大位，韓式風格、韓式語言仍風靡眾多韓粉，但落跑市長印記揮之不去，難再掀「韓流2.0」，挑戰總統大位失敗，國民黨立委選情也崩盤，接下來每一步都是難題。

敗選之後，藍營內部風雨欲來，國民黨主席之爭已經開打；選前倡言要改革國民黨的韓國瑜，似乎也無法缺席，但高雄罷韓行動方興未艾，一旦出馬角逐黨主席，恐又強化罷韓正當性，進退之間，考驗韓國瑜的政治智慧。

擔任過立委的韓國瑜在政壇消聲匿跡多年後，出任北農總經理，卸任後參選國民黨主席落敗，2018年在不被看好之下參選高雄市長，卻意外掀起韓流，將高雄綠地轉為藍天，接著挾韓粉擁戴，「被動」投入黨內總統初選，並擊敗鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫等人，成為藍營新共主。

他的崛起在台灣政壇寫下一頁傳奇，讓民進黨副總統候選人賴清德都形容為「百年難得一見政治奇才」。

不過，韓國瑜問鼎總統之路卻開高走低，先是落跑市長的身分屢受質疑，面對誠信、私德、房產爭議，也總是無法交代清楚，屢屢挨打，加上選戰過程中屢屢失言，被對手批評「草包」，負面形象從此揮之不去。

韓國瑜以韓式語言與民眾搏感情，在選舉行程空檔也喜歡吃傳統小吃，面對支持群眾，韓國瑜總會面向四方拱手感謝，直白語言也很淺顯易懂，親民形象深植人心。

不過，掀起韓流的這套風格，卻難複製到總統大選上。選市長與選總統畢竟高度不同，韓式風格、語言雖打中基層選民的口味，但不少言詞聽在經濟、知識選民耳裡，卻是政治不正確、充滿歧視，更讓他是否能勝任總統備受質疑；韓國瑜的年輕人支持度不佳，讓藍綠對決演變成另類世代對決。

短短一年之內，從頂著光環創造選戰奇蹟的藍營救世主，變成外界批判的對象，私德及財產更受到嚴格檢視；韓國瑜及代夫四處跑行程的韓國瑜太太李佳芬心中感受可想而知。

不過，面對外界排山倒海的質疑聲浪，韓國瑜卻以「黑韓」兩字帶過，訴求遭迫害以搏取韓粉支持，甚至「蓋牌」迴避民調；這種鞏固同溫層的選舉方式，固然讓韓粉對他不離不棄，但也讓中間選民及年輕人離他越來越遠，最終嚐到敗選的苦果。

韓國瑜在總統選戰中落敗，但他依舊是黨內一方之霸，韓粉更是他重要的政治資產，他所到之處都有大批韓粉穿著國旗裝、揮舞著國旗一路跟隨，還有韓粉自發組成護衛隊，超高人氣讓其他藍營政治人物難望其項背。

2020大選後，71歲的現任國民黨主席吳敦義請辭，藍營世代交替呼聲再起；62歲的韓國瑜雖敗選，但仍可能挾高人氣參選黨主席。不過，橫在韓國瑜面前的最大考驗，是幾個月後可能登場的罷韓投票，此時揮軍黨中央，恐又難逃吃碗內看碗外之譏；韓國瑜的下一步，仍然充滿變數，也步步艱難。（編輯：林興盟）1090111