蔡總統連任民進黨國會過半 投票率74.9%

（中央社記者顧荃台北11日電）總統與立委選舉今天進行投開票，中選會主委李進勇今晚宣布，第15任總統副總統選舉由民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德當選，投票率74.90%。

第15任總統副總統及第10屆立委選舉今天進行投開票，選出總統、副總統，以及立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。

李進勇晚間在中央選情中心召開記者會，宣布投票結果，總統副總統選舉部分，由蔡總統與賴清德當選，選舉人數1931萬1105人，投票人數1446萬4571人，投票率74.90%。

區域立委應選73人，民主進步黨當選46人、中國國民黨22人、台灣基進1人、無黨籍及未經政黨推薦4人。選舉人數1880萬6913人，投票人數1412萬9999人，投票率75.13%。

平地原住民立委應選3人，分別為國民黨2人、民進黨1人；山地原住民應選3人，分別為國民黨1人、民進黨1人，無黨籍及未經政黨推薦1人。

不分區立委應選34人，依政黨票比例分配，分別為中國國民黨13人、民主進步黨13人、台灣民眾黨5人、時代力量3人。選舉人數1931萬2105人，投票人數1445萬6293人，投票率74.86%。

李進勇表示，本次選舉於晚間10時33分完成全部開票作業，當選名單將在1月17日召開委員會加以審定，並根據審定結果再進行正式公告。

李進勇說，今天選舉過程順利，沒有發生重大違規；計票時一度發生台南的總統候選人票數錯置，但馬上發現問題，立即予以更正。（編輯：黃國倫）1090111