新國會小黨林立 卓榮泰：會保持良好互動

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）2020立委選舉結果揭曉，民主進步黨國會席次過半，不分區席次呈現小黨林立。對於未來與小黨的合作，民進黨主席卓榮泰表示，會持續與一些小黨保持良好互動，也希望與民眾黨為台灣團結而合作。

根據中選會資料，區域立委應選73人，民主進步黨當選46人、中國國民黨22人、台灣基進1人、無黨籍及未經政黨推薦4人。平地原住民立委應選3人，分別為國民黨2人、民進黨1人；山地原住民應選3人，分別為國民黨1人、民進黨1人，無黨籍及未經政黨推薦1人。

不分區立委應選34人，依政黨票比例分配，分別為國民黨13人、民進黨13人、台灣民眾黨5人、時代力量3人。

卓榮泰11日晚間召開國際記者會，媒體問及，民進黨國會席次雖過半，但不分區席次不如預期，他回應表示，未來民進黨會持續與一些小黨保持良好互動，例如這次選舉期間就跟台灣基進、台聯合作，也有跟無黨籍候選人合作。

面對台灣民眾黨成國會第3大黨，卓榮泰表示，在選舉過程當然會有一些意見不同，但也一直在商談各種合作方式。雖然有些政黨因選舉而對立，但希望未來能夠為台灣團結，為台灣合作。

此外，卓榮泰指出，他擔任黨主席的任期到今年5月19日。根據民進黨黨綱，總統是當然的黨主席，民進黨提名蔡總統再度參選時，就已說過，希望蔡總統能以最快速度回來主持黨的會議，這樣的意思不會改變。

至於未來黨部在新政府籌組上能提供什麼樣的協助，他則說，還需要進一步的討論。（編輯：張均懋）1090112