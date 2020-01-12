小英817萬票連任擊潰韓 綠國會過半完全執政

（中央社台北12日電）2020總統立委大選落幕，競選連任的總統蔡英文以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，締造多項紀錄。民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，繼續完全執政。

2018年九合一選舉，國民黨拿下610萬票，民進黨則僅約489萬票，但時隔一年，藍綠完全易位，蔡總統以得票率57.13%，拿下817萬231票，增加約328萬票；韓國瑜以得票率38.61%，拿下552萬2119票，少了58萬票。

國民黨除了在總統選舉重挫外，立委選情連帶崩盤，僅拿下38席，可說是大敗，國民黨主席吳敦義宣布將向中常會提出總辭。

一年多前才在九合一地方選舉大敗的民進黨，原本在2020選戰中不被看好，但競選連任的總統蔡英文聲勢開低走高，和副總統候選人賴清德搭檔組成最強組合，不僅超越2016年獲得的689萬票，更打破2008年前總統馬英九創下的765萬9014票最高得票紀錄，成為1996年總統直選以來的最高票紀錄，英德配順利當選第15任總統副總統。

這次大選，兩岸關係仍是主軸，蔡總統在國際記者會拋出三條件，若北京可以尊重台灣民意，正視中華民國台灣存在的事實，以和平與對等方式處理兩岸間的歧異，「隨時可以跟對岸重啟對話協商」。

她呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這8個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

韓國瑜在九合一選舉創造韓流入主高雄市政府，但就任高雄市長不到3個月就決定參選總統，挾著韓粉在黨內初選出線，但最後以265萬票的極大差距敗北，接下來還要面臨罷免考驗。相較2018市長選舉得票，短短13個月，少了約28萬票，後續「罷韓」力道值得關注。

韓國瑜向支持者坦言努力不夠，已向總統蔡英文致電祝賀，期待未來有個團結的台灣，13日將回高市府上班。

親民黨總統候選人宋楚瑜這次得票較2016年萎縮，僅獲60萬8590票，得票率約4.26%，無法獲得選票補助。此外，親民黨政黨票也未跨過5%門檻，立委席次掛零，面臨泡沫化危機。

根據總統副總統選舉罷免法規定，各組候選人選舉得票數達當選票數1/3以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元，依此規定，蔡總統可以拿到2.45億餘元補助款、韓國瑜1.65億元，宋楚瑜未跨過門檻，無法領取補助款。

第10屆立委選舉，民主進步黨在立院113席中斬獲61席，維持單獨過半局面；國民黨共獲38席；台灣民眾黨在不分區立委獲得5席，成為國會第三大黨；時力當選3席。

民進黨除61席外，另有民進黨籍的蘇震清，以及無黨籍立委林昶佐、趙正宇以及台灣基進的陳柏惟等3席盟軍，穩定過半，但即便加上時力3席、台灣民眾黨5席，僅73席，仍未達修憲的2/3門檻。

此外，儘管韓國瑜選前喊出民調蓋牌，但最後選舉結果呈現的差距，和蓋牌前的民調相差不遠。台灣民意基金會董事長游盈隆晚間在臉書表示，民調證明即使在蓋牌後，仍然可以十分精準地描述與預測選民的政治態度與投票行為，「任何人都不可能顛覆大數法則」。（編輯：林興盟）1090112