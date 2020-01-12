蔡總統勝選後推文 盼深化台日關係

獲得民選總統以來史上最高票順利連任的總統蔡英文，11日深夜在推特指出，會謙虛地面對人民的聲音，以不動搖的心克服困難。（圖取自twitter.com/iingwen）

（中央社東京12日綜合外電報導）獲得民選總統以來史上最高票順利連任的總統蔡英文，昨天深夜在推特發表推文指出，會謙虛地面對人民的聲音，以不動搖的心克服困難，然後，同樣地深化台日關係。

2020總統立委大選落幕，競選連任的蔡總統以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，並締造多項紀錄。民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，可在未來4年繼續完全執政。

蔡總統昨天深夜在推特用日文推文說，台灣人民4年一度決定自己命運的選舉順利結束，「我們必須珍惜的是，這不是個人及政黨的勝負，而是民主的勝利」。

總統也說，能和所有台灣人一起享受民主，「對我來說是最大的驕傲」。

總統說，會謙虛地面對人民的聲音，以不動搖的心克服困難，然後，同樣地深化台日關係。

日本朝日新聞報導，香港民主運動人士黃之鋒昨天也在推特上說，「今晚對香港人也是珍貴的瞬間，香港和台灣仍是對抗中國壓力最親近的盟友」。

日本產經新聞報導，日本政府原則上將持續以「共享基本價值觀的重要夥伴」與台灣合作。

日本首相安倍晉三和蔡總統經常透過推特相互交流，安倍也把台灣稱為「友人」，曾說「雙方共享自由、民主、人權與法治普世價值」。

日本跨黨派的日華議員懇談會會長古屋圭司昨天對產經新聞記者說，非常高興，日本在安全保障方面跟台灣及美國的合作很重要，未來也將藉由議員外交來推動強化台日合作。

安倍雖然推動日中關係改善，只不過，並非與一黨專政且強力鎮壓少數民族的中國領導人習近平領導階層共享價值觀；中國公務船增加在釣魚台海域的挑釁行為，日中關係改善並未及於安全保障領域。

日台間無正式外交關係，目前日本方面也沒有朝向日台安保對話的動作，日台間強化關係未來似乎還是以貿易等經濟層面為主。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090112