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看台灣總統大選結果 中國網友：對台政策錯誤
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郭家軍僅剩高虹安 郭台銘：我個人沒有得失

最新更新：2020/01/12 10:52

（中央社記者王承中台北12日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，台灣內外挑戰仍嚴峻，他個人沒有得失，過去提出許多政策，站在福國利民的立場，他樂意與新國會中的立委接觸。選舉落幕，衷心期盼放下對立與仇恨，讓台灣休養生息。

郭家軍在這次選舉力挺親民黨，但親民黨區域立委全軍覆沒，僅有列名民眾黨不分區立委候選人、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安進入立院，根據媒體報導指出，外傳郭台銘對於選舉結果震怒，還要求高虹安退出民眾黨。

對此，郭台銘辦公室上午發布聲明稿表示，媒體報導完全子虛烏有，故意醜化郭台銘，且報導內容無任何消息來源，已屬假新聞，也未有任何媒體向郭台銘辦公室求證，懇請媒體下架相關報導，以正視聽。

總統、立委選舉結果昨天揭曉，郭台銘今天上午在個人臉書粉絲專頁發文表示，選舉過後，激情退卻，面對經濟、民生、外交等問題，台灣內外挑戰仍嚴峻，他個人沒有得失，在過去提出許多政策，站在福國利民的立場上，樂意與新國會中肩負台灣未來政策走向的立委接觸，身為中華民國和台灣的一份子，願以個人經驗及國際資源為台灣同胞的福祉努力。

郭台銘指出，選舉落幕，衷心期盼不同黨派，不同立場或主張者，都能放下對立與仇恨，讓台灣休養生息，「和平，安定，經濟，未來」是他始終如一的堅持。

郭台銘表示，11日完成了2020民主的選舉，結果不能讓所有人滿意，但大家擁有共同的驕傲，那就是台灣的每一個人都可以用選票表達自己的意見，而每一位政治人物也都必須在選票前謙虛。所有選舉的結果是由人民一票票投出來的，恭喜所有勝選者，也祝福落敗者。

郭台銘也指出，謝謝所有支持他的朋友，這段時間對他的疼惜，愛護，他都感受到了，謝謝大家。「讓我們繼續為台灣奮鬥，為中華民國奮鬥」。（編輯：林孟汝）1090112

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