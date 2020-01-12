蔡總統連任 學者：持續國防自主台美軍事互動深化

（中央社記者游凱翔台北12日電）總統蔡英文成功連任，展望未來4年國防政策，學者及專家認為，除了國艦國造、國機國造等政策持續外，由於蔡總統政策、立場相當穩定，未來美國、台灣間的互信基礎將深化，而來訪的美軍顧問團可能逐年增加，未來將成為慣例。

2020正副總統及立委選舉開票完畢，蔡總統以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，成功連任。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，蔡總統在這幾年之間，證明了她是可以信賴的領導人，不管是政策及立場上都相當穩定，不會有急劇變動，這些特質在區域安全的治理上是很重要的一環。

展望未來4年的國防政策，蘇紫雲說，蔡總統對國防預算的投入應該會繼續增加，藉此持續改善國軍相關待遇；也將持續軍購及武器研發，連任優勢在於讓相關政策有其延續性，不會因政黨輪替而有所修改，因為無論是裝備投資等，國防政策的中長期穩定性相當重要。

蘇紫雲推測，未來募兵制將持續精進，而現有4個月役期軍事訓練役將可能改良；至於兩岸關係，雖然許多人說目前處於對峙狀態，但他相信以蔡總統的穩定性，兩岸關係將逢低走高，在谷底時回升。

他也強調，美國在蔡總統上任後的第一次批准軍購案是零組件及彈藥；第二次則是F-16在美的持續訓練案；第三次則是M1A2T戰車；第四次則是F-16V（Block70），推測未來4年間，機動砲兵火箭及M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲車，可望將有新進度；最後，來訪的美軍顧問團可能逐年增加，未來將成為慣例。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑則認為，選舉輸贏不會對國防政策有太大的影響，因為美國軍事武器的售予取決於美方本身的戰略考量，以及國軍及共軍的軍力差異，因為政黨輪替導致變動的機會較小。

但林穎佑也說，在國內可以自我掌控的部分，例如國艦國造、國機國造的掌控權在於台灣，這個部分可能就會因為政黨更換有所調整，但就長遠來看，國防政策、整體防衛構想上，不會有太大的變化。

軍事連線雜誌主編陳維浩認為，已經對美完成軍購、簽署發價書的部分，即便未來美國總統換人，但基於合約精神仍會完成，而許多人質疑若蔡總統任內兩岸軍事對峙升溫美軍是否援台，他個人認為目前的科技、觀念在進步，美國出售武器給台灣，甚至在海上進行封鎖、劃設禁航區、空援等都是援台的方式，並不是美國士兵踏上台灣的土地才是軍援。

陳維浩也推測，由於目前4個月的軍事訓練役效用有限，加上各個國家對於徵兵的實戰成果仍未有實際驗證，加上軍事裝備日趨科技化、專業化，台灣未來可能會將資源集中在募兵上，此舉也有利於裝備維護及紀律要求，更重要的是官兵對於軍人這份職業的認同感。

除此之外，目前的國際局勢也有利於台灣的軍備發展，包括目前正在推動的聯合兵種營等，都是參照現階段國際局勢在進行，加上國艦國造等相關政策，參照各國的軍事發展現況，台灣選擇的這條道路並沒有錯，未來4年也將會持續推動，持續深化國防自主。（編輯：蘇志宗）1090112