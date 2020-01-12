美國務卿祝賀蔡總統連任 外交部：彰顯台美關係

（中央社記者顧荃台北12日電）2020大選總統蔡英文連任成功，美國國務卿蓬佩奧昨天發聲明表達祝賀。外交部今天表示，對此表示感謝，這彰顯台美關係堅實友好，以及美方對台美關係的重視。

蔡總統昨天以817萬票的史上最高得票紀錄，擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，獲得連任。蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即發出聲明，祝賀蔡總統連任成功，並讚揚台灣再次展現民主力量；他感謝蔡總統帶領台美建立強健夥伴關係，在壓力下仍維持兩岸穩定。

外交部上午透過新聞稿表示，對美國政府第一時間發表祝賀聲明，表示感謝。近來美方高層曾多次公開肯定台灣民主成就，如美國副總統彭斯（Mike Pence）於民國108年10月演說特別讚許，美國永遠相信，台灣擁抱民主為所有華人展現更好的一條路。

外交部說，這次美國政府資深官員出席駐美代表處舉行的觀選活動，並於選後第一時間發布正面聲明，均彰顯台美關係的堅實友好、美方對台美關係的重視，以及台美在民主、自由的共享價值夥伴關係。未來政府將在既有良好基礎上，與美方密切合作，持續推動深化台美關係。

另外，外交部說，日本外務大臣茂木敏充及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨天晚間分別就總統及立法委員選舉結果發表談話，祝賀蔡總統當選連任及選舉順利成功。

外交部指出，這彰顯台日關係友好，也反映日本政府肯定台灣的民主發展。外交部對日本政府發表支持台灣民主自由相關談話，表示歡迎與感謝。（編輯：蘇志宗）1090112