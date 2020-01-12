更多編輯台推薦新聞：
蔡總統817萬票連任 國際媒體分析：對中國專制主義說NO
政治

蔡總統817萬票連任 國際媒體分析：對中國專制主義說NO

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後
生活

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後

總統選舉縣市得票版圖 立委當選名單一次看
政治

總統選舉縣市得票版圖 立委當選名單一次看

韓國瑜百年難得政治奇才 大起大落下一步成難題
政治

韓國瑜百年難得政治奇才 大起大落下一步成難題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美國務卿祝賀蔡總統連任 外交部：彰顯台美關係

最新更新：2020/01/12 13:39

（中央社記者顧荃台北12日電）2020大選總統蔡英文連任成功，美國國務卿蓬佩奧昨天發聲明表達祝賀。外交部今天表示，對此表示感謝，這彰顯台美關係堅實友好，以及美方對台美關係的重視。

蔡總統昨天以817萬票的史上最高得票紀錄，擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，獲得連任。蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即發出聲明，祝賀蔡總統連任成功，並讚揚台灣再次展現民主力量；他感謝蔡總統帶領台美建立強健夥伴關係，在壓力下仍維持兩岸穩定。

外交部上午透過新聞稿表示，對美國政府第一時間發表祝賀聲明，表示感謝。近來美方高層曾多次公開肯定台灣民主成就，如美國副總統彭斯（Mike Pence）於民國108年10月演說特別讚許，美國永遠相信，台灣擁抱民主為所有華人展現更好的一條路。

外交部說，這次美國政府資深官員出席駐美代表處舉行的觀選活動，並於選後第一時間發布正面聲明，均彰顯台美關係的堅實友好、美方對台美關係的重視，以及台美在民主、自由的共享價值夥伴關係。未來政府將在既有良好基礎上，與美方密切合作，持續推動深化台美關係。

另外，外交部說，日本外務大臣茂木敏充及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨天晚間分別就總統及立法委員選舉結果發表談話，祝賀蔡總統當選連任及選舉順利成功。

外交部指出，這彰顯台日關係友好，也反映日本政府肯定台灣的民主發展。外交部對日本政府發表支持台灣民主自由相關談話，表示歡迎與感謝。（編輯：蘇志宗）1090112

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報