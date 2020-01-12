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趙天麟：總統大選結果 讓罷韓案有望

最新更新：2020/01/12 14:51
民主進步黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟（右2）12日車隊掃街謝票前受訪表示，總統蔡英文在總統大選的高市得票贏高雄市長韓國瑜逾48萬多票，這樣結果讓罷韓案有望達標。中央社記者王淑芬攝　109年1月12日
民主進步黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟（右2）12日車隊掃街謝票前受訪表示，總統蔡英文在總統大選的高市得票贏高雄市長韓國瑜逾48萬多票，這樣結果讓罷韓案有望達標。中央社記者王淑芬攝　109年1月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）總統蔡英文在總統大選的高市得票贏高雄市長韓國瑜逾48萬多票，民進黨立委趙天麟今天說，這樣結果讓罷韓案有望達標，未來市長可能接棒人選，他點名行政院副院長陳其邁適合。

民主進步黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟在這次立委選舉中，拿下逾12萬票的得票，他一早偕同太太以車隊方式，掃街謝票。行前接受媒體聯訪時，做上表示。

趙天麟指出，面對罷免案，韓國瑜未選擇辭職，未來除高雄市議會會強力監督外，罷免案已進入第一階段的審核，他相信罷免案不會停止；蔡總統在高雄贏過韓國瑜48萬多票，不管是連署或是罷免都是有機會達成目標。

媒體提問，面對罷免後的市長補選可能人選，趙天麟表示，目前仍先以罷免案為最優先；如果罷免成功後的補選，到時還要看有意願者，不過，陳其邁是最適合的人選。

趙天麟認為，陳其邁是個已經做好準備，且是最好的選擇，但還是要看陳其邁個人意願及尊重民進黨的鋪排。

至於韓國瑜在高市得票大輸蔡總統48萬多票，趙天麟指出，選舉得票結果，凸顯韓國瑜失去主持市政的信任基礎，市民用清楚且響亮、強而有力的選票表達對於落跑市長的不信任；如果韓國瑜不辭職，就要謙卑地向市民認錯道歉。（編輯：戴光育）1090112

民進黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟（車上左）12日一早偕太太車隊掃街謝票，感謝市民支持，並允諾會為建設繼續努力。中央社記者王淑芬攝　109年1月12日
民進黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟（車上左）12日一早偕太太車隊掃街謝票，感謝市民支持，並允諾會為建設繼續努力。中央社記者王淑芬攝　109年1月12日
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