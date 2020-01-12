立院新龍頭案陳歐珀挺游錫堃 陳明文尊重黨團

（中央社記者沈如峰、黃國芳宜蘭縣12日電）立委選舉，民進黨在國會席次仍過半。立委三連霸的陳歐珀今天指出，支持民進黨不分區立委當選人游錫堃擔任立法院長。立委再次連任成功的陳明文說，尊重黨團決定。

立委選舉昨天落幕，民進黨宜蘭縣選區立委當選人陳歐珀順利完成立委三連霸。陳歐珀今天展開感恩謝票行程前受訪時表示，當民進黨立委席次在國會過半時，民進黨不分區立委政治組排名第一名的游錫堃理當就是立法院長最佳人選。

陳歐珀指出，游錫堃過去的政治資歷非常豐富，調和鼎鼐能力強，特別是對台灣的付出及對國家主權的方向非常堅定，期待游錫堃能出任立院龍頭。他也代表宜蘭縣民敦請游錫堃出任立法院長，協助總統蔡英文推動新政。

民進黨嘉義縣第2選區（溪口、大林、梅山等10鄉鎮）立委當選人陳明文再次連任立委，他今天展開謝票行程前接受媒體聯訪，對於是否要角逐下屆立法院長時表示，這次立委選舉民進黨在國會席次過半，立法院長人選，民進黨內一定會討論，他上次有表達參選意願，當然這次會持續等待黨籍立委意見上的整合，最後會尊重黨團決定。（編輯：戴光育）1090112