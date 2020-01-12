蔡總統勝選 印度媒體：台灣民意欲重擊北京

（中央社記者康世人新德里12日專電）印度主流報章和電視台昨天和今天紛紛報導總統蔡英文與民進黨在總統與立委選舉大勝的消息，並把大勝的原因指向台灣民眾要藉投票給北京沈重打擊，拒絕「一國兩制」。

印度電視台（India TV）署名編輯台撰寫的分析文章指出，在昨天的總統大選投票中，蔡總統從親北京的高雄市長韓國瑜手中贏得全面勝利，見證了台灣選民以選票拒絕了中國共產黨提出的「一國兩制」。

這篇報導分析，蔡總統的勝利被視為是對中國在區域展現野心的一大重擊。

文章認為，蔡總統的勝利可為台灣在國際關係中更加自信鋪平道路，因為選舉結果顯示，台灣多數人口「傾向走一條獨立的道路，而非屈從於經濟與軍事實力強大的西鄰（中國）」。

「印度時報」（Times of India）也以標題「台灣選民挺身而出對抗中國 蔡英文贏得總統第二個任期」，引述外電報導蔡總統以壓倒性的勝利擊敗親中的對手韓國瑜，對長期試圖把台灣置於它控制之下的北京造成沈重的打擊。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）和News 18分別以「蔡英文在大大打擊中國的民意中於選舉獲壓倒性勝利」和「蔡英文在刺痛中國的結果中贏得壓倒性勝利」標題，引述外電報導指出，蔡總統在大選中贏得壓倒性的勝利，是台灣選民對北京孤立台灣活動給予令人震驚的嚴厲譴責。

另一主流媒體「印度人報」（The Hindu）以「譴責北京，蔡英文贏得總統第二個任期」標題，引述外電指出，由於台灣選民以選票對北京孤立台灣活動予以令人震驚的嚴厲譴責，讓蔡總統贏得第2個總統任期。

「印度快報」則以「在重擊北京的民意中，蔡英文再次當選總統」標題，引述外電報導蔡總統的勝選，同樣把蔡總統的壓倒性勝利，歸因於台灣選民試圖以選票對北京的孤立給予嚴厲譴責。

第15任總統與副總統及第10屆立法委員選舉昨天投票，蔡總統以超過800萬票的歷史高票連任，民進黨在立法院也單獨過半。（編輯：馮昭）1090112