法媒：蔡總統連任 帶領台灣力抗中國集權威迫

（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）總統蔡英文以台灣選舉史上最高票連任，法媒報導，這代表台灣人民普遍支持蔡總統面對中國的堅定立場，拒絕向北京的威迫妥協，等同給了長久企圖統一台灣的中國一記耳光。

世界報（Le Monde）標題將連任的蔡總統形容為「對抗中國習近平的非凡女性」，並說蔡總統守護西方民主價值，力抗中國領導人的堅硬態度。

世界報說，63歲的蔡總統是中國國家主席習近平的反面，最重要的是，在華人世界裡，蔡英文象徵著西方民主，帶領著2300萬台灣人向北京說「不」。拒絕讓今日澳門和香港的一國兩制成為台灣的未來。

關於華人世界中的非凡角色，不僅因為蔡總統是第一位背負此重責大任的女性，更是因為她少數族群的背景。她的祖父是客家人，她的祖母是排灣族—既不說中文，也不說台語。因此，蔡英文成了政治舞台上少見的特例。

2016年蔡總統當選後，中國多次進行武力威脅，為了確保軍事力量並向北京展現決心，蔡總統花費許多時間在軍事項目。遠景基金會執行長賴怡忠表示，「國防以及網路安全，是蔡總統經濟與政治的優先考量」。

費加洛報（Le Figaro）則撰寫多篇文章報導蔡總統連任。其中一篇寫道，蔡總統的民主對上中國的集權，繼香港之後，習近平再次遭受挫敗。

蔡總統壓倒性勝利，獲得57.13%選票，高於2016年得票率，打敗親中的國民黨。勝選結果顯示人民支持蔡總統面對中國的堅定立場，以及反對習近平過去一年的急統態度。費加洛報引用政治大學教授丁樹範所說：「這是對中國的一記耳光」。

費加洛報訪問法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel），杜懋之表示，香港的情況加深了台灣人對中國集權的抗拒。

他說：「香港危機大幅改變了這次選舉。在中國問題上，台灣存在世代差距，對香港和新疆的鎮壓都讓年輕人害怕失去他們的自由。」換言之，中國模式對台灣人而言毫無吸引力。

迴聲報（Les Echos）則報導，「台灣對中國共產黨說不」，蔡總統拒絕屈服於中國威脅，並呼籲北京在對等的立場上進行對話。

法國國際廣播電台（RFI）也報導，蔡總統的勝選是對北京的一記耳光，因為中國清楚表明支持其對手，國民黨候選人韓國瑜。

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valerie Niquet）也接受法廣採訪表示：「原因不僅在於台灣想要自己的台灣認同，也是思想體系的問題，是民主體制對上長久以來認為統一是不可避免的中華人民共和國。但今天，蔡英文的大勝已擊潰了中國的論點。」（編輯：周永捷）1090112