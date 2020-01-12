莊競程打破北北屯鐵藍區 一步一腳印闢出綠地

民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委當選人莊競程以新人投入選舉，在4個月選戰期間，1天當10天用，一步一腳印，為民進黨打破鐵藍區板塊，贏得選民支持前進立法院。中央社記者郝雪卿攝 109年1月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市立委第5選區（北、北屯區）是藍營鐵板區，民進黨立委候選人莊競程以政治素人，在4個月選戰期間，1天當10天用，一步一腳印，為民進黨闢出一片綠地，令人稱奇。

39歲的莊競程是台大醫工博士，交大助理教授，去年9月4日才接受民進黨徵召參選北北屯區立委選舉。由於北北屯區一向是藍大於綠，莊競程以新人投入選舉，剛開始外界並不看好，但是他一路走來，始終堅持要走遍北北屯大街小巷，要握遍每個鄉親的手，4個月的選戰，1天當作10天用，終於贏得選民的支持。

在民進黨艱困選區開疆闢土真的很辛苦，說起剛開始與舅舅台中市議員曾朝榮跑行程的點滴，莊競程告訴中央社記者說，剛開始時根本沒有人認識他，出去的時候，人家都會問「你是誰？」然後就會潑他冷水說，面對國民黨立委沈智慧一定選不上。

有一天他去拜訪眷村社區時，就有一個媽媽跑出來說，「你穿綠色的也敢進來喔！」而他回答，「敢啊！」就是想將自己的理念表達給所有人了解，聽完後，對方就跟他說，「你真的很有勇氣，我這一票就投給你」。所以他真的是一步一腳印，去和所有的鄉親闡述自己的理念跟政見，然後慢慢得到選民的認同和支持。

對於這次能夠勝選的關鍵，莊競程指出，包括這次投票率上升、台灣自由民主意識的提升，以及很多年輕人都願意站出來投票等。而選戰這段期間，他非常感謝競選團隊幫他安排所有的競選活動，幫助他這個新人，完成不可能的任務。

去年3月才與太太方心慧結婚的莊競程，原本要利用下半年空檔出去度蜜月，沒想到兩人的蜜月就在大街小巷穿梭拜票中度過，方心慧還沒享受到新婚喜悅就陪著莊競程投入選戰，有時大清早就去站路口，傍晚去跟垃圾車，為莊競程拜票。莊競程說，老婆的付出，他都感動在心裡，選完後「我要忙著做人了」。

選戰開打以來，一直站在身邊給莊競程最大支持的方心慧表示，他們的蜜月真的很不一樣，真的很難忘。她並提到，未來想生3個小孩，這是她的人生目標，莊競程接著說，從現在開始，他們會計畫開始生小孩，他覺得生3個不錯，因為他們家是3兄弟，弟弟也生3個小孩。

莊競程強調，現在總統蔡英文對於幼兒養育政策及對青年照顧，都是非常好，也呼籲年輕朋友不用擔心，因為他進到立法院後，一定會為年輕朋友爭取更多福利政策，不管是在養育或在青年照顧政策方面，讓國家幫助年輕人有更好的環境跟資源，一起來培育下一代。

莊競程可以在毫不被人看好的情形下咬牙苦撐到獲得勝利，他說，自己是田徑隊員，一直有一個信念，那就是輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏。這次能夠獲得勝選，確實也印證了當初的堅持。他強調，未來會不分黨派，真心服務所有人，他相信，只要做對的事、做對台灣好的事，真心對待每一個人民，一定可以得到選民最大的支持。（編輯：黃世雅）1090112

民進黨台中市第5選區立委候選人莊競程（左）勝選後，12日由舅舅台中市議員曾朝榮（右）陪同，一起車隊掃街謝票。中央社記者郝雪卿攝 109年1月12日