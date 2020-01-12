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立院龍頭堃昌配 蔡其昌：媒體報導合理推論

最新更新：2020/01/12 19:38

（中央社記者郝雪卿台中12日電）在立委選戰中贏得全台第2高得票率的立法院副院長蔡其昌，今天被問到立法院正副院長「堃昌配」時表示，會先聽黨內立委同仁意見；媒體報導「是一個合理的推論，並不意外」。

有「最強立委」稱號的蔡其昌耕耘海線扎實，這次立委選戰中展現「三連霸」實力，得票率再創新高，在第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）奪下逾10萬票、66.7%的超高得票率，創下全國第2高得票率，也是中台灣得票率最高者。

對於政壇傳出未來立法院正副院長「堃昌配」，蔡其昌今天接受媒體聯訪表示，會先聽聽黨內立委同仁的意見，媒體報導「是一個合理的推論，並不意外」。

蔡其昌指出，當選民進黨不分區立委的游錫堃，曾任行政院長，政治資歷豐富，出任立法院長是理所當然。民進黨的傳統就是黨團自主，所以每一個黨團成員都有他們的想法，因此這不是黨內的某一個人說話就可以定論，「我個人還是覺得跟上屆一樣，多聽聽黨內同仁的意見。」

對於台中市大選後局勢，蔡其昌認為，選舉結果再一次證明對台中市長期的觀察，台中是很有趣的城市，就西方政治學來說就是「搖擺州」，這裡藍綠的意識形態並不強，一年前民進黨在這裡大敗，短短一年時間在這裡大勝，在民主社會、民主國家裡，人民對政治人物都有非常殘酷的檢驗。

蔡其昌強調，台中市是偉大的城市，原因就在這裡，換言之，在台中市想要生存的政治人物，如果一不小心，或者沒有做好準備、沒有戒慎恐懼，「這個城市的市民是毫不留情。」（編輯：孫承武）1090112

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