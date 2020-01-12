蔡總統連任 比媒：台灣選民抵抗中國

（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）總統蔡英文11日以破817萬高票成功連任下一屆總統。比利時多家媒體報導提到蔡總統連任顯示北京施壓造成反效果，以及香港反送中運動影響，使得台灣選民用選票抵抗中國。

2020總統暨立委大選落幕，蔡總統以超過817萬票連任，大贏對手韓國瑜約265萬票，並締造多項紀錄。

比利時多家荷語媒體也報導台灣大選，其中標準報（De Standaard）表示，蔡總統贏得大選，顯示北京持續施壓造成反效果。

報導舉出蔡總統在2016年首次贏得選舉後，北京停止與台灣接觸，而中國領導人習近平2019年初發表談話更不願承諾放棄使用武力等，但蔡總統強調不會屈服中國的威脅，更使得這次大選獲得票數較上屆大幅增加。

晨報（De Morgen）則以台灣再次選擇反中總統為標題報導，表示蔡總統以獲得逾57%選票連任，顯示台灣投票反對與中國建立更緊密的關係。認為這與中國自2016年起打壓台灣，一些國家與台灣斷絕邦交，加上去年香港爆發反送中運動，成千上萬香港人走上街頭影響很多台灣民眾，這場選舉顯示台灣選民在抵抗中國。

法蘭德斯廣播電視台（VRT）報導，雖然中國宣稱台灣是其一省，承認台灣國家及組織不多，但台灣實際上是獨立的國家，人民有權力投票選舉新國會和新總統，雖然蔡總統競選期間有許多受矚議題，但最主要核心議題是兩岸，民意已向北京發出明確訊息。（編輯：韋樞）1090112