取消選後記者會吃火鍋 韓國瑜：為讓民眾冷靜

高雄市長韓國瑜（圖）13日回高雄市政府上班，在副市長李四川、葉匡時陪同下舉行記者會，韓國瑜表示，將回歸市政，全力以赴讓高雄市民過好年，也歡迎觀光客來高雄旅遊。中央社記者董俊志攝 109年1月13日

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄13日電）請假近3個月參選總統失利的高雄市長韓國瑜今天回市府上班，對於開票當晚臨時取消選後國際記者會，帶家人吃火鍋，韓國瑜表示，是為讓現場民眾冷靜回家接受選舉結果。

韓國瑜上午由副市長葉匡時、李四川、陳雄文陪同在高市府第一會議室召開記者會。他開場先為請假近3個月向高雄市民道歉，並強調市府團隊這段時間並沒有停下來，他也要求選後也不要把選舉情緒帶進來，全力拚市政。

韓國瑜進一步表示，由於日後市政行程開放聯訪的形式會減少，因此上午臨時開記者會，是希望一次回答媒體的提問。

針對總統大選開票當晚，韓國瑜臨時取消選後國際記者會，帶家人直奔高市一家火鍋店吃火鍋，韓國瑜接受媒體聯訪表示，取消記者會是為讓現場民眾冷靜回家接受選舉結果；帶家人及競選團隊吃火鍋，則是因為競選團隊有人中飯、晚飯都沒吃，才特別陪他們吃宵夜慰勞一下。

總統大選落幕，請假近3個月的高雄市長韓國瑜（中）13日返回市府鳳山行政中心上班，大批媒體在現場守候，場面一度混亂。中央社記者董俊志攝 109年1月13日

另外，面對「Wecare高雄」等民間團體發起「罷韓」行動，韓國瑜表示，「罷韓」活動從去年2月就開始，他始終以平常心面對，市府團隊也會持續努力，不受影響。

有關媒體詢問外傳有人將發動遷戶口配合「罷韓」，韓國瑜也指出，尊重各方民主操作，他很坦然，仍會回歸市政全力以赴，沒有任何政治上考量。

對於大選後的政治局勢，韓國瑜指出，有一場暴風雨在前面等著我們，希望總統蔡英文能帶領台灣團結面對內憂外患，迎接外部的挑戰「趨吉避凶」，帶給人民安居樂業及幸福繁榮的日子。

韓國瑜並期待選後大家回歸理性，接受選舉結果，這也是民主自由可貴之處，世代之間和諧，不要對立。

針對大部分「韓家軍」立委候選人在這次選舉失利，韓國瑜則呼籲他們別沮喪，曾承諾選民的事，落選後也要好好為人民服務，自己有時間也會盡可能向他們當面一一致謝。

另外，關於高雄輕軌二階工程爭議該如何解決，以及毒品防制基金會積欠員工薪資問題，韓國瑜回應，市府之後將會說明輕軌二階工程，毒品防制基金會的欠薪問題也已解決。

韓國瑜強調，讓高雄市民快快樂樂過農曆新年，讓高雄過年期間治安良好、物價平穩、環境乾淨，期待民眾來高雄過年假和旅遊，市府團隊會全力以赴。（編輯：洪學廣）1090113

2020總統大選落幕，請假近3個月選總統的高雄市長韓國瑜（右）13日上午返回高雄市政府上班。中央社記者董俊志攝 109年1月13日

是否選國民黨主席 韓國瑜：目前完全沒規劃

（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄市長韓國瑜今天回高市府上班，對於是否參選中國國民黨主席，韓國瑜接受媒體聯訪表示，目前完全沒這個規劃；至於高雄市政府小內閣是否調整，他也說，目前沒這規劃。

請假近3個月選總統的韓國瑜上午回高市府上班，並在市府舉行記者會，部分「韓粉」在場外穿國旗裝向韓國瑜獻花，加油打氣；韓國瑜進場時，大批媒體同時一擁而上，場面一度混亂。

另外，民主進步黨高雄市議會黨團上午也在黨團舉行「回來上班就專心市政」記者會，籲韓國瑜選總統鎩羽而歸後，要返回高市府上班。市議會國民黨團總召曾俊傑也希望，韓國瑜回來後把市政工作做好、做滿，不要輕忽市民的聲音。（編輯：洪學廣）1090113