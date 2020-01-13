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盧秀燕籲國民黨上下都要改革 遵從聆聽民意

最新更新：2020/01/13 16:20

（中央社記者趙麗妍台中13日電）2020選舉國民黨大敗，台中市長盧秀燕今天表示，大選展現人民對國家定位的具體意志，所有政治人物都應該體會遵從並聆聽民意。她也說，國民黨全黨上下都要檢討、反省、改革。

2020總統、立委選舉國民黨敗選，黨內青壯世代檢討兩岸政策聲浪湧現，盧秀燕今天出席2020台灣燈會主燈上梁典禮，會前接受媒體訪問表示，總統大選是國家級大選，人民對於國家定位、路線表現意志，投票結果已經很清楚，所有政治人物，不管藍綠、黨派，都應該要遵從、聆聽民意。

針對盧秀燕曾連任5屆的台中市北區、北屯區立委，國民黨這次未能守住這席，她表示，國民黨全黨上下都要檢討、反省、改革。

對於這次國民黨敗選，有人認為是國民黨縣市長執政期中考，也有人認為是國民黨總統候選人的人格特質造成，盧秀燕說，選舉因素很多，每個區域都有不同狀況，沒辦法一概評論。

至於國民黨主席吳敦義已向中常會請辭，新任黨主席改選的問題，盧秀燕則回應，等這週的國民黨中常會會議結束再說。

盧秀燕強調，選舉已經結束了，應該捲起袖子繼續幹活，市府也正緊鑼密鼓籌備2020台灣燈會，快過年了，也協助弱勢民眾跟家庭能夠過年，同時也舉辦很多活動。（編輯：洪學廣）1090113

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